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Ortalık karıştı! Wanda Nara polisi aradı: Icardi evde ve silahı var...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.12.2024 15:11
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Yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin ayrılık sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile arasındaki gerginlik hız kesmeden sürerken Nara'nın, 31 yaşındaki oyuncuyla ilgili polise yaptığı ihbar ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ortalık karıştı! Wanda Nara polisi aradı: Icardi evde ve silahı var...
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ayrılık sürecinde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi.

Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi. Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu.

ICARDI EVİ TERK ETTİ

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Tartışma sırasında ikilinin birbirini tehdit ettiği belirtildi. Mauro Icardi, olayın daha fazla tatsızlaşmaması adına evi gönül rızasıyla terk etti.

SİLAH BULUNAMADI

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Polis ekipleri, evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamadı. Wanda'nın, Icardi ile ilgili şikayetinin de; Icardi'nin yaptığı 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' şikayetinden sonra yapıldığı belirtildi.

DAİRE ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

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Yakın arkadaşının Buenos Aires'teki evine geçen Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istedi. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirdi.

"O EVE İHTİYACIM OLDU"

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Wanda Nara, giriş kodlarını neden değiştirdiğiyle ilgili Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu" açıklamasını yaptı.

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polis Wanda Nara son dakika galatasaray icardi
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