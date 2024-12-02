Ortalık karıştı! Wanda Nara polisi aradı: Icardi evde ve silahı var...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ayrılık sürecinde yaşanan gerginliklere bir yenisi daha eklendi.

Corriere dello Sports'ta yer alan habere göre; Wanda Nara, Mauro Icardi'nin Buenos Aires'te yaşadığı lüks malikaneden ayrılmasını istedi ancak Icardi bu talebi geri çevirdi. Daha sonra Wanda Nara, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğu ihbarında bulundu.

ICARDI EVİ TERK ETTİ

Tartışma sırasında ikilinin birbirini tehdit ettiği belirtildi. Mauro Icardi, olayın daha fazla tatsızlaşmaması adına evi gönül rızasıyla terk etti.

SİLAH BULUNAMADI

Polis ekipleri, evde 5 saat boyunca didik didik arama yaptı ancak bir silah bulamadı. Wanda'nın, Icardi ile ilgili şikayetinin de; Icardi'nin yaptığı 'Wanda Nara zimmetine usulsüz şekilde ortak parayı geçirdi' şikayetinden sonra yapıldığı belirtildi.

DAİRE ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yakın arkadaşının Buenos Aires'teki evine geçen Mauro Icardi, polis araması sonrası evine gitmek istedi. Ancak Wanda daireye giriş şifrelerini değiştirdi.

"O EVE İHTİYACIM OLDU"

Wanda Nara, giriş kodlarını neden değiştirdiğiyle ilgili Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu" açıklamasını yaptı.