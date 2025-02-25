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Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi... TFF'ye gittiler

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.02.2025 19:39
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacağı derbilerde yabancı hakem görevlendirilmesi için TFF’ye başvuruda bulundu. İddialara göre Trabzonspor'un da başvuru yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Ortalık yine karışacak! Beşiktaş'tan yabancı hakem hamlesi... TFF'ye gittiler

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 55 yıl sonra Türkiye'de bir yabancı hakemin düdük çalmasıyla gündem olmuştu. Maç sonrasında Trabzonspor da yaptığı açıklamalayla Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına Slavko Vincic'i talep ettiğini yazmıştı. Beşiktaş'tan da yaşanan gelişmeler üzerine bir hamle geldi.

BAŞVURU İLETİLDİ

HT Spor'un haberine göre, Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları derbi maçlarına yabancı hakem atanmasını talep etti. Beşiktaş'ın TFF'ye başvurusunu ilettiği belirtildi.

ADALI NE DEMİŞTİ

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Galatasaray – Fenerbahçe derbisinden önce bir açıklama yapan Serdal Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem de Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz. Federasyon şimdiden gerekli girişimlerini yapsın. Madem böyle bir yol açıldı. Biz de aynı hakemi, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda görmek istiyoruz. Yalnız güzel bir kapı açılmadığını söyleyeyim" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor beşiktaş tff
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