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Ortamlarda şov yapmanızı sağlayacak kolay tahinli kek tarifi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.11.2020 07:57 | Son Güncelleme:
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Ortamlarda şov yapmanızı sağlayacak kolay tahinli kek tarifi

Tahinli kek tarifi, sade kek tarifine çok yakın ancak lezzetiyle aklınızı başınızdan alacak. Tahinli kek tarifi için vereceğimiz adımları takip ederek mükemmel bir lezzet hazırlayabilirsiniz.

Tadı ayrı kokusu ayrı güzel tahinli kek ile gününüzü güzelleştirin. İsterseniz çat kapı gelen misafirlere isterseniz kendinizi şımartmak için tahinli kek yapabilirsiniz. Tahinli kekin pişerken etrafa yayıldığı leziz kokusu komşularınızın kapınızı çalmasına neden olacak.

Tahinli kek yaparken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Öncelikle tarifte kullanacağınız yumurta ve sütü buzdolabından çıkararak oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Oda sıcaklığında olan yumurta ve süt kekinizin sünger gibi yumuşacık olmasını sağlar. Yumurta ve sütü direkt buzdolabından çıkarıp kullanırsanız kekiniz daha sert olacaktır. Tahinli kek tarifini borcamda yapabilirsiniz. Daha afili bir görüntü için tart tepsisi kullanabilirsiniz. Tahinli keki tart tepsisinde yapacaksanız ölçülerini yarı yarıya azaltmalısınız.

TAHİNLİ KEK İÇİN MALZEMELER

  • 3 organik yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı organik süt
  • 1 su bardağı ayçiçek yağı
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1,5 su bardağı tahin
  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı
  • Dilerseniz süslemek için bir miktar susam

TAHİNLİ KEK YAPILIŞI

  • Derin bir kaba yumurtayı ve şekeri koyun.
  • Şekerler eriyene kadar bir mikser yardımıyla çırpın.
  • Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Ardından yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Bu arada tahinli keki pişireceğiniz kalıbı, borcamı veya tepsiyi bir tatlı kaşığı tereyağ ile yağlayın.
  • Yağladığınız pişirme kabının üzerine un serpin ve bir kenara alın.
  • Tahinli kek harcına 2 bardak unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Kalan son bir bardak unu kek hamurunuzu karıştırırken diğer taraftan azar azar eklemeye devam edin.
  • Kek hamurunu, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının içine dökün.
  • Yayılmasını bekleyin.
  • Üzerine tahini dökün ve eşit şekilde yayılmasını sağlayın.
  • Son olarak tahininin üzerine biraz toz şeker ve dövülmüş cevizi serpin.
  • Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar keki pişirin.

Afiyet olsun.

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