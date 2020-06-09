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Sade kek tarifi: Kek dünyasına giriş 101

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sade kek tarifi, mutfağa ilk kez adım atanların denediği ilk tatlılardan biri olma özelliği taşıyor. Onlarca farklı tatlının temelini oluşturan sade keki hakkını vererek yaparsanız gerisi kolayca gelecektir. Aradığınız kolay ama mükemmel sade kek tarifi ise tüm incelikleriyle burada.

Sade kek tarifi: Kek dünyasına giriş 101

Klasik lezzet sade kek tarifi ile mutfakta ustalaşmaya hazır mısınız? Az malzemeyle mükemmel bir lezzete imza atacaksınız. Bir çırpıda yapıp fırına atabileceğiniz sade kek tarifi, aynı zamanda onlarca belki de yüzlerce tarifin temelini oluşturmakta. Her şeyde olduğu gibi kekte de temeli sağlam yapmak çok önemli. O yüzden şimdiye kadar yapılmış en iddialı sade kek tarifi ile karşınızdayız. 60 dakikada 6 kişilik mükemmel bir kek yapmak için harika bir gün!

KOLAY SADE KEK TARİFİ MALZEMELERİ

Vereceğimiz malzemelerle kek kalıbında harika bir pofuduk kek elde edebilirsiniz. Sade kek tarifini borcamda da deneyebilirsiniz. Orta boy fırın tepsisinde de istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.

  • 3 yumurta
  • 1 buçuk su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı sıvıyağ
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağ

SADE KEK YAPIMI

  • Derin bir kaba yumurtayı ve şekeri koyun.
  • Şekerler eriyene kadar bir mikser yardımıyla çırpın.
  • Sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Ardından yağı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Bu arada sade keki pişireceğiniz kalıbı, borcamı veya tepsiyi bir tatlı kaşığı tereyağ ile yağlayın.
  • Yağladığınız pişirme kabının üzerine un serpin ve bir kenara alın.
  • Kek harcına 2 bardak unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
  • Kalan son bir bardak unu kek hamurunuzu karıştırırken diğer taraftan azar azar eklemeye devam edin.
  • Kek hamurunu, yağlanmış ve unlanmış kek kalıbının içine dökün.
  • Yayılmasını bekleyin.
  • Önceden 170 derecede ısıtılmış fırında 40-45 dakika kadar keki pişirin.

Afiyet olsun.

SADE KEK TARİFİ PÜF NOKTALARI

  • Keki pişirirken ilk 25-30 dakika kesinlikle fırın kapağını açmamalısınız.
  • Keki, muffin gibi porsiyonluk kaplarda da pişirebilirsiniz.
  • Kek yapmaya başlarken, tüm malzemelerin oda sıcaklığında olduğundan emin olun.
  • Yumurta ve şekerin çok iyi çırpılması gerekiyor. Beyaz ve köpük köpük olana kadar mikserin en yüksek ayarında 5 dakikadan fazla çırpılması gerekiyor.
  • Sade kek tarifine başlamadan önce kullanacağız tüm malzemeleri hazır edin. Mükemmel bir kek yapmak istiyorsanız, malzemeleri eklerken sürekli karıştırmaya özen gösterin.

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KEK ÇEŞİTLERİ

  • Onlarca belki de yüzlerce tarifin temeli olan sade kek tarifinin en çok tercih edilen çeşitleri arasında sade ıslak kek tarifi ve kakaolu sade kek tarifi yer almaktadır.
  • Evde süt olmadığı durumlarda veya daha da yumuşak bir kek istediğinizde sade kek tarifini yoğurtla yapabilirsiniz.

SADE KEK SUNUMLARI

  • Keki servis etmeden önce mutlaka dinlendirin.
  • Sade keki gösterişli bir hale getirmek istiyorsanız benmari usulü erittiğiniz çikolatayı kekinizin üzerinde gezdirebilirsiniz.
  • Kek hamurunun içine damla çikolata, kuru meyveler, dövülmüş ceviz ya da fındık koyabilirsiniz.
  • Dilerseniz pudra şekeri serperek de servis edebilirsiniz.

SADE KEKİN YANINA İYİ GİDER

Kimileri sade keki çaysız düşünemezken kimileri ise kahveyi tercih ediyor. Sade kek tarifine eşlik edecek bir diğer iyi şeyse kesinlikle süttür.

SADE KEK KAÇ KALORİ?

Bir dilim orta boy kek 172 kaloridir.

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