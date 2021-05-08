Ortantal Didem'in zor günleri... İlk kez açıkladı

Snob Magazin'in haberine göre; İşsizlikten yakınan Ortantal Didem Kınalı şunları söyledi:

"KİRAMI VE FATURALARIMI MENAJERİM ÖDEDİ"

"Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menejerim Haluk Şentürk bana yardım etti."

"ZOR DURUMDAYIM"

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin." dedi.



"DEVLETİMİZ SESİMİ DUYAR UMARIM"

Pandemi sürecinde sanatçıların maddi destek alamadığını söyleyen Kınalı, Oyuncular, müzisyenler ve dansçılara yardım edilmedi. Devletimiz sesimi duyar umarım. Benim tek işim dans etmek. 1 yıldır çalışmamama rağmen 20 bin TL'lik vergi ödemem istendi. Çalışmadan nasıl ödeyeceğim?" ifadelerini kullandı.

