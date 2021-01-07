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Ortasında sihir var... 10 dakikada pişen 5 malzemeyle yapılan volkan kek tarifi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 07.01.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Ortası akışkan sıcak çikolatalı volkan kek , 5 malzemeyle yapılıyor ve sadece 10 dakikada pişiyor. Eğer çikolata hayranıysanız bu tarif tam size göre.

Yapması oldukça kolay olan bu çikolatalı volkan kek tabağınızda ve ağzınızda eriyecek! Zengin kremsi dokusuyla sizi kendine çeken bu keki yapmanın ise hiçbir zor tarafı ve sırrı yok. Bunları yapmanın gerçekten ne kadar kolay olduğuna çok şaşıracaksınız.

VOLKAN KEK MALZEMELERİ

  • 2 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı beyaz un
  • 1 buçuk paket bitter çikolata
  • 4 yemek kaşığı tereyağı

VOLKAN KEK YAPILIŞI

  • Çikolatalı volkan kek yapmak için, tereyağı, yumurta, toz şeker, beyaz un, bitter çikolata kullanabilirsiniz.

  • Keki yapmaya başlamak için öncelikle tereyağı orta ateşte eritilir. Bu işlem sırasında yağın fokurdayıp yanmamasına dikkat edilmelidir. Erimiş tereyağının içerisine çikolata parçaları eklenir, çikolatalar eriyene kadar spatula yardımıyla karıştırılır.

  • Ardından karışıma toz şeker ilave edilir. Spatula ile karıştırılmaya devam edilir. İçine yumurta ilave etmeden önce 5 dakika kadar soğuması beklenir. Soğuduktan sonra yumurtalar içine kırılır. Yumurtalar tamamen hamura karışana kadar çırpmaya devam edilir.

  • Karışıma un ilave edilir. Unlar gözden kaybolana kadar karıştırmaya devam etmek gerekir.

  • Çikolatalı volkan kek hamurumuz fırına girmeye hazırdır. 190 derecede 10 dakikada kekinizi pişirin.


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