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  4. Ortaya çıkan görüntüler sonrası Ahmet Çakar'ın paylaşımı olay oldu! "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Ahmet Çakar'ın paylaşımı olay oldu! "Halil Umut Meler tüm Türkiye'ye yalan söylemiş"

20.12.2023 12:54 | Son Güncelleme:
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Halil Umut Meler ve Emre Belözoğlu'nun Eryaman Stadyumu koridorlarındaki görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından oldukça sert bir paylaşımda bulundu.

Hakem Halil Umut Meler'in verdiği bir röportajda dile getirdiği "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü.

Bu sözler sonrası Emre Belözoğlu'nun yaşanan çirkin olaylar sonrası soyunma odası koridorlarında koşarak Halil Umut Meler'e sarıldığı ve konuştuğu anların görüntüleri ortaya çıkarken, bu görüntüler de en az Meler'in sözleri kadar ses getirdi.

AHMET ÇAKAR'DAN SERT SÖZLER

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Yaşanan bu durum sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Halil Umut Meler'e sert bir şekilde yüklendi.

"OLMADI, YALAN SÖYLEMİŞSİN"

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Çakar yaptığı paylaşımda "Bu olmadı Halil Umut Meler. Darp edildin bu ülke sana şartsız sahip çıktı... Ama Emre Belözoğlu'na iftira atmışsın. Görüntülerde ikiniz sarmaş dolaş koridorda polisler eşliğinde ilerliyorsunuz. Olmadı, yalan söylemişsin." ifadelerini kullandı.

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