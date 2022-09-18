Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? 2022 KPSS lisans soru ve yanıtı!

KPSS lisans sınavında, örtülü tarımın en az olduğu şehir soruldu. Vatandaşlar sınavın ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İşte KPSS lisans sınavında çıkan Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? sorusunun cevabı...

ÖRTÜLÜ TARIMIN EN AZ OLDUĞU ŞEHİR HANGİSİDİR?

örtülü tarımın en az olduğu şehir, KPSS sınavının ardından arama motorlarında sorgulamaya başlandı.

Türkiye'de, örtülü tarımda Antalya yüzde 48’lik pay (3.8 milyon ton) ile birinci sırada olup, Antalya'yı yüzde 16 (1,2 milyon ton) ile Mersin, yüzde 13 (1 milyon ton) ile Adana ve yüzde 9 (690 bin ton) ile Muğla illeri takip etmektedir.

