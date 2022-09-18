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Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? 2022 KPSS lisans soru ve yanıtı!

18.09.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örtülü tarımın en az olduğu şehir, KPSS lisans sınavının Genel Kültür – Genel Yetenek oturumundan çıkan birçok aday tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar sorunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Peki, örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? 2022 KPSS lisans soru ve yanıtı!

KPSS lisans sınavında, örtülü tarımın en az olduğu şehir soruldu. Vatandaşlar sınavın ardından arama motorlarında sorgulama yapmaya başladı. İşte KPSS lisans sınavında çıkan Örtülü tarımın en az olduğu şehir hangisidir? sorusunun cevabı...

ÖRTÜLÜ TARIMIN EN AZ OLDUĞU ŞEHİR HANGİSİDİR?

örtülü tarımın en az olduğu şehir, KPSS sınavının ardından arama motorlarında sorgulamaya başlandı.

Türkiye'de, örtülü tarımda Antalya yüzde 48’lik pay (3.8 milyon ton) ile birinci sırada olup, Antalya'yı yüzde 16 (1,2 milyon ton) ile Mersin, yüzde 13 (1 milyon ton) ile Adana ve yüzde 9 (690 bin ton) ile Muğla illeri takip etmektedir.

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ÖSYM KPSS kpss 2022 kpss lisans
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