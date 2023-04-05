Oruç tutan oyuncusu için skandal karar! Kadro dışı bıraktı

Nantes Teknik direktörü Kombouare, Jaouen Hadjam'ın ramazanda orucunu bozma talebini reddetmesi nedeniyle kadrodan çıkardı. Kombouare, "Benim takımımda maç günü oruç tutan bir oyuncu sahaya çıkamaz" açıklamasında bulundu.

"HAFTA BOYUNCA ORUÇ TUTAN OYUNCULARDA BİR SIKINTI YOK"

Kombouare, “Hafta boyunca oruç tutan oyuncularda bir sıkıntı yok. Gerekirse onları desteklemeye hazırım. Kolay bir zaman olmadığını biliyoruz. Ama maç günü oruç tutmamalısın.” ifadelerini kullandı.

DEMBA BA'DAN TEPKİ

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayı orucunun hala davranışsal olduğunu düşünen bazı insanların olması beni şaşırtıyor. Merak edenler için, bir kişinin kimliğinden bahsediyoruz. Basit bir soru: Birinden kimliğini oluşturan bir şeyi kenara bırakmasını istemek iyi bir şey mi?" paylaşımını yaptı.



