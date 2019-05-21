Ramazan'da ağız kokusu yaşamak istemeyenler için 5 etkili öneri geliyor;

Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu

İftar ve sahur arasında 2 litre su için Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için. Gün boyunca susuz kalmak ağızdaki bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bunu en aza indirmek için iftar ve sahur arasında bolca su içmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin Sahurda çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem Sahurda elma yemeyi ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.

Limon yiyebilirsiniz Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir. İftardan sonra çayınızın içine bir dilim limon eklemek de iyi bir yöntem.