Ramazan'da ağız kokusu yaşamak istemeyenler için 5 etkili öneri geliyor;
Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu
İftar ve sahur arasında 2 litre su için
Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için. Gün boyunca susuz kalmak ağızdaki bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bunu en aza indirmek için iftar ve sahur arasında bolca su içmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz.
Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin
Sahurda çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.
Elma yemek iyi bir yöntem
Sahurda elma yemeyi ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.
Limon yiyebilirsiniz
Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir. İftardan sonra çayınızın içine bir dilim limon eklemek de iyi bir yöntem.
İftarda Türk kahvesi
Ağız boşluğunda bulunan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü nefes kokusuna neden olur. Bu aşamada kahve çiğnemek sülfür bileşenlerini ortadan kaldıracaktır. Kahve çekirdeği çiğnemek istemiyorsanız bunun yerine Türk kahvesi de içebilirsiniz.
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