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Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.05.2019 09:22 | Son Güncelleme

Oruç tutarken karşılaşılan sorunlardan biri de ağız kokusudur. Hem bireyi hem de bireyin çevresine rahatsızlık verebilir. Dişlerinizi fırçaladığınız halde buna engel olamıyorsanız iftar ve sahur sofralarına tavsiye edilen birkaç yiyecek ve içecek eklemeyi deneyin.

Ramazan'da ağız kokusu yaşamak istemeyenler için 5 etkili öneri geliyor;

Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu

İftar ve sahur arasında 2 litre su için

İftar ve sahur arasında 2 litre su için
Ağzımızdaki bakteriler kötü gaz ve tükürüğü salgılar. Bunun için ağzınızı daha çok nemlendirmelisiniz. Ağzınızın kurumasına izin vermeyin. Her fırsatta bir bardak su için. Gün boyunca susuz kalmak ağızdaki bakterilerin çoğalmasına neden olur. Bunu en aza indirmek için iftar ve sahur arasında bolca su içmeyi kesinlikle ihmal etmemelisiniz.

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin

Nane, maydanoz veya fesleğen gibi otlar çiğneyin
Sahurda çiğnediğiniz bu otlar, kendi kokuları sayesinde ağızda oluşan kötü kokuları baskılayacaktır. Etkili bir yöntemdir ancak kısa süre için sizi idare eder.

Elma yemek iyi bir yöntem

Elma yemek iyi bir yöntem
Sahurda elma yemeyi ihmal etmeyin. Elma ağızda kötü koku nötralize eden okside polifenoller içerir. Ayrıca diş sağlığı için de son derece önemli bir besin kaynağıdır.

Limon yiyebilirsiniz

Limon yiyebilirsiniz
Limonun koku üreten bakterileri öldürme özelliği vardır. Sadece bir dilim limonu emebilir ya da onu bir bardak suya karıştırabilirsiniz. Özellikle sarımsak ya da soğan yedikten sonra çok etkilidir. İftardan sonra çayınızın içine bir dilim limon eklemek de iyi bir yöntem.

İftarda Türk kahvesi

İftarda Türk kahvesi
Ağız boşluğunda bulunan bakterilerin artıkları olan sülfürlü bileşikler kötü nefes kokusuna neden olur. Bu aşamada kahve çiğnemek sülfür bileşenlerini ortadan kaldıracaktır. Kahve çekirdeği çiğnemek istemiyorsanız bunun yerine Türk kahvesi de içebilirsiniz.
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