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Orucu ballı su ile açmanın 4 inanılmaz faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

Ramazan boyunca sağlığınız için vücudunuzun dengesini bozmadan devam etmeniz lazım. Bunun için uzmanların birbirinden önemli uyarıları ve önerileri var; iftarı balla açmak gibi...

Orucu ballı su ile açmanın 4 inanılmaz faydası

Ramazan'da yanlış beslenme birtakım sağlık sorunlarına kapı açabilir. Geç saatlerde yemek yemek, sahur sonra yemek yiyip tekrar uyumak ya da sık sık hamur işi, et ya da ağır yiyecekler tüketmek sindirim sistemine hasar verebilir.

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İşte bu dönemde organik bal tüketmek hastalıklara karşı tam bir kalkan görevi görecektir. Balın gurmesi olarak bilinen Ahmet Bağran Aksoy, Ramazan ayında değişen beslenme yöntemini dengeleyecek şeyin bal olduğunu söylüyor.

"Tokluk hissi veriyor, metabolizmayı dengeliyor"

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Ramazan'ın gelmesiyle sindirim sistemimizin ve midemizin farklı çalıştığını belirten Aksoy, balın bu dönemde sindirimi kolaylaştırdığının altını çiziyor. Sindirim sistemini düzenleyen bal aynı zamanda metabolik stresi de azaltıyor.

Bal, karaciğerden toksinlerin temizlenmesine de yardımcı oluyor bunun yanı sıra sahur sebebiyle değişen uyku düzenini de yoluna koyuyor.

"Orucunuzu ballı su ile açabilirsiniz"

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Ahmet Bağran Aksoy: "İnsanlar iftar sofrasında kola ve hazır içecekler tüketiyor, bunun yerine bal şerbeti ile oruç açmak mideyi rahatlatacaktır. Boş mideye alınan ham bal, mide asidini nötralize ediyor. Balın kabızlığı giderdiği, vücuttaki kanı temizlediği, damarları genişlettiği ve kan dolaşımını kolaylaştırdığı, kalbi güçlendirdiği, yağ hazmını kolaylaştırdığı biliniyor. Sahurda 2 tatlı kaşığı balı mutlaka yemek gerekiyor. Balı çaya ekleyebilir böylece gün boyunca susuzluğu önleyebilirsiniz. Ilığa yakın suya 2 tatlı kaşığı bal koyarak hazırladığınız bal şerbeti ile bağırsak hareketlerini arttırıp vücut şişkinliğinizi üzerinizden atabilirsiniz.’’ diyor.

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Orucu ballı su ile açmanın 4 inanılmaz faydası

Kalburabastı

Kalburabastı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ahmet hocam orjinal saf balı bir bulsak her türlü kullanacağız fakat elimizi nereye atsak hepsinin içeriğinde ya glikoz var yada mısır şurubu Allah'tan damak tadımız ve vücudumuzun tepkisinden farkediyorumda hemen çöpe atıyorum . Marketten aldıklarım bile aynı . gıda 174 e analiz için kaç kez aradım hepsi abidik gubidik cevap veriyor ve birde üste analiz için Konya ya gidecekmişim ve ödemesinide kendim yapacakmışım. bak hele bak bak . Başımızdakiler de böbürleniyor şunu yaptık bunu yapıyoruz diye , onların yaptığı bir tek şey milletini sömürmek . lanet gitsin bıktık...
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