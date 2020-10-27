Örümcek Adam 3 çekimleri başlıyor

Örümcek Adam 3 filminden beklenen haber nihayet geldi. Uncharted çekimlerinin bitmesinin ardından yıldız oyuncu Tom Holland, Örümcek Adam 3 çekimlerine başlıyor.

Uncharted prodüksiyonu geçtiğimiz hafta bitirilmesinin ardından Tom Holland, Atlanta'ya iniş yaptıklarını ve Örümcek Adam 3 çekimlerine başlayacaklarını duyurdu.

Sony ile Disney, son kez Spider-Man 3 için iş birliği yapacak. Bunun ardından Tom Holland ve Peter Parker tamamen Sony'nin Marvel Evreni'ndeki projelerde yer alabilecek.

Örümcek Adam 3'ün oyuncularından biri de The Amazing Spider-Man'de izlediğimiz Electro karakteriyle Jamie Foxx olacak.

Filmin 17 Aralık 2021'de seyirciyle buluşması bekleniyor.

