Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler?

Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler?

25.11.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Örümcek Adam filmi, sıra dışı konusuyla dünya çapında büyük bir başarı elde etti. Yayınlanmasından yıllar sonra bile ilgiyle izlenmeye devam eden Örümcek Adam filmi, zaman zaman televizyon ekranlarında da yerini alıyor. Peki Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler?

Örümcek Adam, orijinal adıyla Spider Man filmi, 2002 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir. Örümcek Adam filminin yönetmen koltuğunda Sam Raimi yer alırken, filmin senaryosu ise Stan Lee ve David Koepp tarafından yazıldı. Peki Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peter Parker, genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra, örümcek benzeri insanüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeden. Normal hayatında dışlanan bir çocuk olan Parker, suç ve adaletsizlikle savaşmak için maskeli bir kimliğe bürünür.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tobey Maguire

Willem Dafoe

Kirsten Dunst

James Franco

Cliff Robertson

Rosemary Harris

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendiİşte haftanın filmleri! Rekabet hareketlendi
Siparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştıSiparişini getiren kargocu dudağından öpmeye çalıştı
İhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfettiİhanetten şüphelenmişti! Daha korkunç bir şey keşfetti
Anahtar Kelimeler:
sinema örümcek adam

En Çok Okunan Trend Haberler

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Online duruşmaya yarı çıplak katıldı! Görevinden uzaklaştırıldı

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

Seks işçisi şoke etti! ''Müşterimleyken eşi odayı basınca...''

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

“Black Friday” çılgınlığına o da katıldı! İndirim müjdesi verdi

İç çamaşırsız pozları mest etti! Üstü küçük gelince...

İç çamaşırsız pozları mest etti! Üstü küçük gelince...

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Herkesin yaptığı hatayı yapmayın! Balı mikrop yuvasına çeviriyor

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Büyük indirimlerin son günü! Parfüm, saat ve gözlükte %50'ye varan indirimi kaçırmayın

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Çiftliğinden paylaştığı erotik fotoğraflarla dudak uçuklatıyor!

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Flaş fırsat: Robot süpürgede 2000 TL indirim! Acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.