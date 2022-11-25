Örümcek Adam, orijinal adıyla Spider Man filmi, 2002 yapımlı bir aksiyon/bilim kurgu filmidir. Örümcek Adam filminin yönetmen koltuğunda Sam Raimi yer alırken, filmin senaryosu ise Stan Lee ve David Koepp tarafından yazıldı. Peki Örümcek Adam filmi ne zaman çekildi, konusu nedir? Örümcek Adam filminin oyuncuları kimler? İşte detaylar...

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peter Parker, genetiği değiştirilmiş bir örümcek tarafından ısırıldıktan sonra, örümcek benzeri insanüstü yeteneklere sahip olduğunu keşfeden. Normal hayatında dışlanan bir çocuk olan Parker, suç ve adaletsizlikle savaşmak için maskeli bir kimliğe bürünür.

ÖRÜMCEK ADAM FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Tobey Maguire

Willem Dafoe

Kirsten Dunst

James Franco

Cliff Robertson

Rosemary Harris

