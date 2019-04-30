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Örümcek adam sürprizi şaşkına çevirdi! Bulduğu camdan içeri girip...

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.04.2019 12:21 | Son Güncelleme

Yüksek binaların dış cephe temizliğini yaparak geçimini sağlayan "Örümcek Adam" lakaplı Tamer Uysal, kan bağışının önemine dikkati çekmek için çatısına tırmandığı Türk Kızılay Eskişehir Bölge Kan Merkezi'ne pencereden girip kan verdi.Merkez Tepebaşı ilçesinde bulunan Türk Kızılay Bölge Kan Merkezi'nin çatısından sarkarak çalışanlara sürpriz yapan "Örümcek Adam" kostümlü dağcı ve iş güvenliği uzmanı Uysal, 'Sadece kahramanlar kan verir' sloganıyla tüm personeli şaşırttı.

Örümcek adam sürprizi şaşkına çevirdi! Bulduğu camdan içeri girip...

Metrelerce yükseklikten sarkmadan önce gerekli tüm tedbirleri alan Tamer Uysal'ın kan merkezine pencereden girmesi, sokaktaki insanların da ilgisini çekti.

Her kan bağışında bulunan her insanın birer kahraman olduğunu vurgulayan Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli olarak kan verdiğini ve bu yıl Türk Kızılaydan altın madalya alacağını dile getirdi.

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Tamer Uysal, Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ile personele sürpriz yapmak istediklerini anlatarak, "Gerçi arkadaşlar bütün gün kahramanlarla iç içe oldukları için benim çatıdan sarkıp camdan içeri girmeme o kadar da şaşırmadılar. Amacımız hem personeli tebessüm ettirmek hem de kan vererek 3 cana umut olanların birer kahraman olduklarını hatırlatmaktı. Ramazan ayı öncesinde kan bağışına dikkati çekelim istedik." dedi.

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Türk Kızılay Eskişehir Şube Başkanı Egemen Temizsoy ise ramazan ayının yaklaşmasıyla Türk Kızılay olarak sahada hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

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"Tamer Bey sağ olsun merkezimizin müdavimi, düzenli kan veriyor. Birlikte böyle bir sürpriz yapalım istedik. Keyifli oldu. Arkadaşlarımızın çok şaşırmadığını görünce aslında bizler şaşırdık, çünkü onlar her gün kahramanlarla birlikte. Malum mübarek ramazan yaklaştı. Kızılay olarak kampanyamızda 'Hilal olsun Türkiye' diyoruz. Zaten duyarlı, yardımsever bir toplumumuz var. Bizleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmadılar. Bu yıl da inşallah yardıma dair ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Kızılay olarak fitre, zekat, maddi ve ayni tüm yardımları bekliyoruz. Bu yardımları en doğru şekilde ihtiyacı olanlara iletiyoruz. İhtiyaç sahiplerini 'ihtiyaçsız' hale getirelim."

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'BİRAZDAN SUPERMAN GELİRSE ŞAŞIRMAM'

Türk Kızılay Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu ise camda "Örümcek Adam" kostümlü birini görünce heyecanlandıklarını ifade ederek, "İlginç bir sürpriz oldu bizim için. Birazdan Superman gelirse şaşırmam. Bağışlanan kanlar için herkese teşekkür ediyorum. Bölge olarak da kahramanların çok olduğu bir yerdeyiz. Sağ olsunlar." diye konuştu.

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Bölge olarak aylık yaklaşık 85 bin ünite kana ihtiyaç duyduklarını aktaran Akoğlu, şunları kaydetti:

"Biz yaklaşık 87-88 bin ünite kana ulaşıyoruz. Mübarek ramazan geldi. Kan depolarımız şu anda çok güzel, fakat hem ramazan hem de sıcakların artmasıyla ihtiyaç durumu aynıyken, bağışlar azalabiliyor. Bu haftanın bitiminde Milli Eğitim Müdürlüklerimizle birlikte Valilik Meydanı'nda toplanacağız. Yani ramazandan önceki son 2 gün önemli. Bu stoklarımızı yeterli seviyeye çıkarmamız için gerçekleştireceğimiz bir proje. Herkesi kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışını bir aciliyet değil, düzenli yapılması gereken bir sağlık hizmeti olarak görmemizde yarar var." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Superman kan bağışı kızılay

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