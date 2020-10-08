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Oryantal Asena aşka geldi! ‘Her gün yalvarıyorum’

08.10.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Oryantal Asena aşka geldi! ‘Her gün yalvarıyorum’

İbrahim Talıses’in programlarında sergilediği oryantal performansıyla popülerleşen Asena uzun süren sessizliğini ilk kez bozdu. Evlendikten sonra magazin gündeminden elini eteğini çeken Asena eşi Hasan Dere’yle evlilik yıl dönümlerini kutladı. Başarılı oryantalin romantik kutlaması takipçilerinden tam not aldı.

Bir dönem adından sıklıkla söz ettiren Asena nikah masasına oturduktan sonra adeta inzivaya çekilmişti. 2012 yılında Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışma programına katılan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Asena 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile hayatını birleştirmişti. Evlenmesinin ardından sanat dünyasından uzaklaşan Asena sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Eşiyle mutluluklarını samimi bir şekilde anlatan ünlü oryantalin paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu.

‘SAYIN HASAN DERE’

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2017 yılında evlenen Asena düğününden karelerini paylaşarak eşine ithafen kutlama mesajı yayınladı. ‘Sevgili eşim’ hitabıyla sözlerine başlayan Asena ilk kez evliliğine dair samimi açıklamalar yaptı. Ünlü sanatçı gönderisinde, “13 Nisan 2016 tanıştık. Yine aynı ay 25 Nisan 2016 da yüz yüze geldik ve birbirimizi çok sevdiğimizi ve sonsuza dek Allah izin verdiği sürece beraber olabileceğimizi anlayınca da Ekim 2017’de evlendik. Şimdi dördüncü yılımızı yine ilk günkü heyecanı ve mutluluğu ile karşılıyoruz. Ama ben yine de seninle daha uzun yıllardır evliymişim gibi hissediyorum. Bazen ‘25, 30 yıl evliyiz’ diyenlere o kadar imreniyor ve kıskanıyorum ki her gün yalvarıyorum” notunu ekledi.

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Bir ömür boyu eşiyle mutlu olmayı dileyen Asena, “Allah'ım diyorum, ‘Ne olur bize de eşimle uzun yıllar birlikte olup çocuklarımızla birlikte yaşlanmayı nasip et inşallah. Sayın Hasan Dere !! Seninle hastalıkta ve sağlıkta, iyi günde ve kötü günde hiç kimsenin baskısı altında olmadan bir ömür değil bin ömür hayatımı paylaşmayı sevgiyle aşkla kabul ediyorum. Evlilik yıl dönümümüz kutlu ve mutlu olsun canım aşkım” ifadelerini kullandı.

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