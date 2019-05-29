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Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü! İnanılmaz değişim

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 29.05.2019 09:39 | Son Güncelleme

Bir dönemin efsane dansözlerinden olan Oryantal Didem, yıllar içindeki değişimiyle şaşırtırken, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da sevenlerinin tepkisini çekti.

Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü! İnanılmaz değişim

İbrahim Tatlıses'in fenomen programı İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Oryantal Asena'nın programdan ayrılmasıyla İbo Show'daki yerini alan Oryantal Didem, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

oryantal-didem

Didem'in o zamanlarda dikkat çekmesinin en büyük nedenlerinden biri, oryantali modernleştiren bambaşka bir havasının olmasıydı.

oryantal-didem

Şovuna gelecek misafirlerine doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye eden Didem yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

oryantal-didem

Sunucuların 'Mesleğinde yaşadığın zorluklar var mı?' sorusu üzerine açıklama yapan Didem,aldığı çirkin teklifi şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil.

oryantal-didem

Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim.

oryantal-didem

Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben menajerimi aramalarını istedim.

oryantal-didem

Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler.

oryantal-didem

Çok zengin yabancı bir beyefendi varmış, gözükmek istemiyormuş. Süit oda kiralamış orada benim dans etmemi ve danstan sonra gidip onunla sohbet edip yemek yememi istiyormuş.

oryantal-didem

Bana parayla ilgili hiçbir sıkıntılarının olmadığını odaya ne asistan, ne menajer kimsenin girmeyeceğini söylediler. Süitte özel dans edecekmişim. Ben tabi ki de böyle bir şeyi kabul etmedim.

oryantal-didem

İşte Didem'in son hali...

oryantal-didem

oryantal-didem


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Anahtar Kelimeler:
Oryantal Didem değişimi

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