Oryantal Didem bambaşka birine dönüştü! İnanılmaz değişim

İbrahim Tatlıses'in fenomen programı İbo Show'da ettiği danslarla gönüllerde taht kuran oryantal Didem'in yıllar içindeki değişimi görenleri şaşırttı. Oryantal Asena'nın programdan ayrılmasıyla İbo Show'daki yerini alan Oryantal Didem, sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.

Didem'in o zamanlarda dikkat çekmesinin en büyük nedenlerinden biri, oryantali modernleştiren bambaşka bir havasının olmasıydı.

Şovuna gelecek misafirlerine doktor kontrolünden geçmelerini ve tansiyonlarını ölçtürmelerini tavsiye eden Didem yıllar içinde büyük değişim yaşadı.

Sunucuların 'Mesleğinde yaşadığın zorluklar var mı?' sorusu üzerine açıklama yapan Didem,aldığı çirkin teklifi şu sözlerle anlattı: "Uzun zamandır dans ediyorum, dans etmek hiç kolay değil.

Daha dün akşam başıma bir olay geldi. Bir telefon geldi, ben menajerimi aramalarını istedim.

Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler. Ben menajerimi aramalarını istedim.

Özellikle numarasını da verdim, ama onlar ısrarla benimle görüşmek istediklerini söylediler.