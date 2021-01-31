Oryantal Didem her hafta İbo Show'a çıkacak mı? Didem'in kostümü olay oldu

İbo Show ile tanınan oryantal Didem İbrahim Tatlıses'e sürpriz yaptı. Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında yer alan Didem Kınalı geceye damga vurdu.

Dansöz kıyafeti giymeyen oryantal Didem'in bu tercihi dikkat çekti. Sosyal medyada siyah bir elbise giymesi eleştirilen oryantal Didem'in siyah kostümü gündemdeydi...

Bu konuya dair açıklama yapmayan Didem takipçilerinin paylaştığı "Dilediğin kostümü giyebileceğin günler gelsin" notunu paylaştı.

Didem ayrıca her hafta dansöz olarak programa çıkıp çıkmayacağı sorularına da yanıt verdi.

Oryantal Didem açıklamasında "Her hafta mı çıkacaksınız diye soruyorsunuz hayır her hafta değil; o gün bir sürpriz yapmak istedik İbrahim Bey'e. Ben de TV'de dans etmeyi çok özledim" dedi.

ORYANTAL DİDEM KİMDİR? DİDEM KINALI KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni bir darbukacı olan Didem Kınalı'nın Bir ablası ve bir de erkek kardeşi var.