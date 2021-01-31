MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oryantal Didem her hafta İbo Show'a çıkacak mı? Didem'in kostümü olay oldu

Oryantal Didem her hafta İbo Show'a çıkacak mı? Didem'in kostümü olay oldu

31.01.2021 08:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Oryantal Didem her hafta İbo Show'a çıkacak mı? Didem'in kostümü olay oldu

9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana dönen 'İbo Show'a Oryantal Didem'in çıkması olay oldu. Didem Kınalı'nın kostümü ve programda her hafta çıkıp çıkmayacağı gündem oldu.

İbo Show ile tanınan oryantal Didem İbrahim Tatlıses'e sürpriz yaptı. Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları arasında yer alan Didem Kınalı geceye damga vurdu.

Dansöz kıyafeti giymeyen oryantal Didem'in bu tercihi dikkat çekti. Sosyal medyada siyah bir elbise giymesi eleştirilen oryantal Didem'in siyah kostümü gündemdeydi...

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Bu konuya dair açıklama yapmayan Didem takipçilerinin paylaştığı "Dilediğin kostümü giyebileceğin günler gelsin" notunu paylaştı.

eaeaeaeae

Didem ayrıca her hafta dansöz olarak programa çıkıp çıkmayacağı sorularına da yanıt verdi.

1611841960185-ekran-resmi-2021-01-28-11-comp

Oryantal Didem açıklamasında "Her hafta mı çıkacaksınız diye soruyorsunuz hayır her hafta değil; o gün bir sürpriz yapmak istedik İbrahim Bey'e. Ben de TV'de dans etmeyi çok özledim" dedi.

ğığ

ORYANTAL DİDEM KİMDİR? DİDEM KINALI KAÇ YAŞINDA?

Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, 6 Haziran 1986 tarihinde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde dünyaya geldi. Şişli Kuştepe'de büyüdü. Annesi Selanik göçmeni bir oryantal, babası ise Yugoslav göçmeni bir darbukacı olan Didem Kınalı'nın Bir ablası ve bir de erkek kardeşi var.

1

İlkokul üçüncü sınıfa kadar okudu, ailesine destek olabilmek için eğitimini yardı bıraktı ve dans etmeye başladı. Ama daha sonra liseyi bitirdi.

3

Verdiği bir röportajda "Matematik dışında başarılı bir öğrenciydim. Okulu bırakmam ailemin değil, benim isteğimdi. Ama hâlâ okumayı istiyorum. Karar verdim okuyacağım, üniversiteye de gideceğim" açıklamalarında bulunmuştu.

Oryantal Didem'i keşfeden isim ise İbrahim Tatlıses oldu. Oryantal Didem İbo Show'daki dans şovlarıyla adından söz ettirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSerenay'dan sürpriz hamleSerenay'dan sürpriz hamle
Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama
Nefesler tutuldu: The Witcher'dan merak uyandıran görüntüler Nefesler tutuldu: The Witcher'dan merak uyandıran görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Muharrem İnce'den CHP’deki istifalarla ilgili açıklama

Gine Körfezi'nde ABD bayraklı gemiye korsan saldırısı

Gine Körfezi'nde ABD bayraklı gemiye korsan saldırısı

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

F.Bahçe'den G.Saray'a olay sözler

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılar

Rus kozmonottan çarpıcı açıklama: Uzayda daha hızlı iyileşiyor

Rus kozmonottan çarpıcı açıklama: Uzayda daha hızlı iyileşiyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Biseksüellik itirafı! 'Seksi, güzel, balık etli kadını...'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

Naz Mila'dan kalça dansı! Arkadaki sesler olay...

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

'Eşi mutfaktayken beni yatak odasına götürüp...'

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'tan hastalık itirafı! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

Korkuttu! 'Doktorlar MS’ten şüphelendi'

Tulum'a giden Eda Taşpınar'dan tanga bikinili poz

Sonunda Tulum'a gitti! Tanga bikinili pozu olay oldu

Yasak Elma'daki yatak sahnesi olay olan Nilperi Şahinkaya: Dizi RTÜK'e şikayet edilmiş

Yatak sahnesi başına bela oldu! Bomba açıklama

Kim Milyoner Olmak İster'e 'Gülen adam Ali' damga vurdu

Her şeye gülen adam yarışmaya damga vurdu

İbo Show'da Bülent Serttaş'ın o hareketi olay oldu! Oryantal Didem dans ederken...

Sosyal medyayı salladı! Oryantal Didem dans ederken...

Survivor'da merak uyandıran fragman! Eleme adayı kim oldu?

Herkes şoke oldu! Gözyaşlarını tutamadılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.