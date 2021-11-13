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Oryantal Didem: Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

13.11.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, uzun bir aradan sonra yeniden sahne aldı. İbrahim Tatlıses’in sunduğu İbo Show programıyla adını duyuran oryantal, sahne aldığı mekanda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Oryantal Didem: Kendi ülkemde itilip kakılmak ağırıma gidiyor

İbrahim Tatlıses’in programı İbo Show’da düzenlediği gösterilerle tanınan Oryantal Didem, uzun bir aradan sonra yeniden sahne aldı. Programdan sonra kazandığı parayla bir dans okulu açarak mesleğini öğreten Didem Kınalı, pandemi döneminde iflas etmiş, arabasını satmak zorunda kalmıştı.

"KENDİ ÜLKEMDE İTİLİP KAKILMAK AĞIRIMA GİDİYOR"

Oryantal Didem, sahne aldığı mekanda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Snob Magazin’in haberine göre; Mesleğini yapmasına engel olmaya çalışan assolistler olduğunu ve kendisini afişlerde bile görmek istemediklerini dile getiren oryantal Didem, ''Bu nasıl bir kıskançlık, nasıl bir çekememezlik anlamıyorum. Menajerimle bazen uzun uzun tartışmalarımız oluyor ve bu duruma bir anlam veremiyoruz. Bu bir sanat ve ben sanatımı icra etmeye çalışıyorum. Kimsenin ekmeğinde, sahnesinde gözüm yok. Onlarca öğrenci yetiştiriyorum bu sanat için.'' dedi.

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Oryantal Didem sözlerine şöyle devam etti, “Onlara güzel bir meslek bırakmak istiyorum. Bunları hak etmediğimi düşünüyorum. Kendi ülkemde bu kadar itilip kakılmak ağırıma gidiyor. Zaman zaman bu ülkeden gitmek bile geldi aklıma. Ancak bu ülkeye olan aşkım buna hep engel oldu" ifadeleriyle dobra açıklamalarda bulundu.

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