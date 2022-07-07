Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu istifa etmişti. Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı.
İşinden ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden farklı programlar yapan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.
Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu. Sarıoğlu takipçisine "Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü" diyerek kızdı.
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