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  4. Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

07.07.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında oryantal yaptığı anları paylaştığı için çalıştığı kanaldan savunması istenen Hande Sarıoğlu istifa etmişti. İşinden olduktan sonra başka işlere adım atan güzel sunucu paylaşımları kadar takipçilerine yanıtlarıyla da olay oluyor.

Oryantal şov yapmıştı! Hande Sarıoğlu kovulduğunu söyleyen takipçisine sert çıktı

Yayınladığı oryantal videosundan sonra çalıştığı kanaldan tepki gören, kişisel sosyal medyasındaki pozları sorun olan Hande Sarıoğlu istifa etmişti. Çalıştığı kurumdan savunma istenmesi ünlü spikeri kızdırmıştı.

İşinden ayrıldıktan sonra Youtube üzerinden farklı programlar yapan ve zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Hande Sarıoğlu bir takipçisinin kovulduğunu söylemesi üzerine ağzını bozdu. Sarıoğlu takipçisine "Mal değneği, anca ne yazarlarsa inan, koyun sürüsü" diyerek kızdı.

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