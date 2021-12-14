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  4. Oryantal yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu dansta

Oryantal yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu dansta

14.12.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında oryantal yapınca gelen tepkiler üzerine işini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu Didem Kınalı'dan dans dersi almaya başladı. Sarıoğlu'nun Didem ve Survivor Aleyna Kalaycıoğlu ile birlikte pozu olay oldu.

Oryantal yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu dansta

Oryantal paylaşımı yüzünden işinden kovulan spiker Hande Sarıoğlu durmuyor. Fatih Altaylı ve Ahmet Hakan ile dansa yüzünden ters düşen Hande Sarıoğlu geri adım atmıyor.

"Oryantalle keşişen yollarımızı bir adım ileriye taşıdık" diyen Sarıoğlu Didem Kınalı'dan dans almaya başladı.

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SURVIVOR ESKİ YARIŞMACISIYLA DANS DERSİ

Dans dersinden paylaşım yapan ünlü spiker "Durmamı mı bekliyordunuz? Geç bile kaldım" dedi. Hande Sarıoğlu dans dersinde Survivor ile ünlenen yaptırdığı burun estetiğiyle dikkat çeken Aleyna Kalaycıoğlu ile beraberdi.

Ekran Alıntısı

Sarıoğlu beraber pozlarını paylaşıp "Oryantal team" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.

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