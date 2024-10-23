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Orzotto tarifi: Orzotto nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 20:16
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İtalyan mutfağından çıkan birçok lezzet, zaman içinde tüm dünya mutfaklarına girmeyi başarmıştır. Bu lezzetlerden biri de orzottodur. Rizotto ile çok karıştırılan orzotto, adını bu yemeğin temel malzemesi olan orzo pirincinden alır. Tarifi ise son derece pratiktir.

Orzotto tarifi: Orzotto nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 25dk
Kalori/Porsiyon 280kal

Orzotto tarifi için gerekli tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını verilen oranlara göre artırarak daha fazla sayıda kişi için de orzotto yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • 2 kaşık zeytinyağı
  • 2 adet arpacık soğan
  • 3 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1 paket orzo pirinci
  • 5 bardak su
  • 175 gram dilim bezelye
  • Yarım fincan dondurulmuş bezelye
  • 2 haşlanmış kuşkonmaz
  • 4 kaşık tereyağı
  • Yarım fincan pesto sos
  • 30 gram permesan peyniri rendesi

TARİF

  • Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın.
  • İçine soğanları atıp karıştırın.
  • Sarımsak ve tuz ekleyip karıştırın.
  • Pirinci ekleyin ve rengi dönene dek karıştırın.
  • Su ekleyip pişirin.
  • 15 dakika sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin.
  • Bezelyeleri başka bir tencerede pişirin.
  • Pirincin içine rende peynir, tereyağı ekleyin ve karıştırarak pişirin.
  • Bezelyelere kuşkonmaz ekleyin ve pişirin.
  • İki tencereyi karıştırın ve servis kaselerine bölüştürün.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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