Orzotto tarifi: Orzotto nasıl yapılır?

Orzotto tarifi için gerekli tüm malzemeleri aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz malzeme miktarlarını verilen oranlara göre artırarak daha fazla sayıda kişi için de orzotto yapabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 2 kaşık zeytinyağı

2 adet arpacık soğan

3 diş sarımsak

2 çay kaşığı tuz

1 paket orzo pirinci

5 bardak su

175 gram dilim bezelye

Yarım fincan dondurulmuş bezelye

2 haşlanmış kuşkonmaz

4 kaşık tereyağı

Yarım fincan pesto sos

30 gram permesan peyniri rendesi