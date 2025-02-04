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Osayi-Samuel’den Galatasaray sinyali mi geldi? Yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi: "Dikkatlice tartın"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 13:53
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Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Bright Osayi-Samuel, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle gündemde. Sarı-lacivertli ekip ile henüz yeni sözleşme için anlaşma sağlayamayan oyuncu, son günlerde adı farklı transfer söylentileriyle anılıyor.

Osayi-Samuel’den Galatasaray sinyali mi geldi? Yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi: "Dikkatlice tartın"
Bright Osayi-Samuel

Bright Osayi-Samuel

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin Kızılyıldız’dan sağ bek oyuncusu Mimovic’i transfer etmesi, Bright Osayi-Samuel’in takımda kalma ihtimalini daha da düşürdü. Bunun yanı sıra, oyuncunun adı ezeli rakip Galatasaray’a transfer olabileceği iddialarıyla da sıkça gündeme geldi. Ayrıca, Süper Lig kadrosundan çıkarılabileceği yönündeki söylentiler de tartışma yaratmış durumda.

MİMOVİC TRANSFERİ SONRASI AYRILIK İDDİALARI

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız’dan sağ bek Mimovic’i kadrosuna katması, Bright Osayi-Samuel’in takımda kalma ihtimalini daha da azalttı. Bu hamle, oyuncunun ayrılık ihtimallerini güçlendirirken, Fenerbahçe yönetiminin Süper Lig kadrosundan çıkarılabileceği yönündeki iddialar da tartışma yarattı.

osai

GALATASARAY SÖYLENTİLERİ

Osayi-Samuel’in ismi ezeli rakip Galatasaray’la da anılmaya başlandı. Bu transfer iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun kulüpteki geleceğiyle ilgili net bir açıklama yapılmaması kafa karışıklığını artırdı.

OSAYİ-SAMUEL’DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Tüm bu gelişmelerin ardından, 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Paylaşımında kum saati emojisi ile şu ifadeleri kullandı:

osai paylaşım

"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların söylediklerini dikkatlice tartın ve analiz edin."

Bu açıklama, oyuncunun hakkındaki söylentilere bir yanıt olarak değerlendirilse de, transfer döneminde yaşadığı belirsizlik hala devam ediyor.

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transfer Bright Osayi-Samuel fenerbahçe paylaşım
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