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Osayi Samuel'den olay sözler! ''Ben Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, onlar vazgeçmedi.''

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Bright Osayi-Samuel İngiliz ekibi Birmingham ile anlaştı. Anlaşmanın hemen ardından Nijeryalı bek oyuncusu Beşiktaş’a transferi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Osayi Samuel'den olay sözler! ''Ben Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, onlar vazgeçmedi.''
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği isimlerden olan ve Sarı-Lacivertliler'in ezeli rakibi Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan yıldız oyuncu, Beşiktaş’a transferinin neden olmadığına dair açıklamalarda bulundu. Oyuncunun babasının son anda daha fazla para istediği şeklindeki iddiaları tamamen yalanlayan Osayi şu sözleri söyledi…

BEŞİKTAŞ HİKAYEYİ ÇARPITTI!

Osayi Samuel den olay sözler! Ben Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, onlar vazgeçmedi. 1

Bright Osayi-Samuel, ‘‘Ben Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, onlar vazgeçmedi. Saygısızlık yok ama ben 'Fenerbahçeliyim' deyip sonra Beşiktaş’a gidemem ki... Ama Beşiktaş hikayeyi çarpıttı ve 'Babası çok para istedi' dedi. Herkes içinde neden babam?’’ ifadelerinde bulundu.

BAŞKAN SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ...

Osayi Samuel den olay sözler! Ben Beşiktaş’a gitmeyi reddettim, onlar vazgeçmedi. 2

"Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."

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İngiltere Bright Osayi-Samuel Serdal Adalı beşiktaş fenerbahçe transfer dönemi
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