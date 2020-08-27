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Oscar Cabezas, Galatasaray ile anlaştı! İstanbul'a geliyor...

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.08.2020 18:11 | Son Güncelleme

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, savunma hattına bir takviye yaptı. Oscar Cabezas, Galatasaray ile anlaştı. 23 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu imza atmak için İstanbul'a doğru yola çıktı.

Oscar Cabezas, Galatasaray ile anlaştı! İstanbul'a geliyor...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ile ilgili Kolombiya’dan bir iddia ortaya atıldı. Kolombiya’da önemli kaynaklar, kadrosunda Luyindama, Emin Bayram, Marcao ve Ahmet Çalık’ı barındıran Galatasaray’ın, Kolombiyalı defans oyuncusu Oscar Cabezas ile anlaştığını yazdı.Sol ayağını kullanan 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper, sözleşmesi sona eren oyuncu statüsünde bulunuyor. Futbolcu, Galatasaray ile sözleşme imzalamak için yola çıktı.

CABEZAS KİMDİR?

Oscar Eduardo Cabezas Segura, bilinen adıyla Oscar Cabezas, 22 Aralık 1996 doğumlu. Kolombiya doğumlu olan defans oyuncusu Cabezas, Patriotas takımı oyuncusudur ancak kiralık olarak Rosario Central takımında oynuyordu.

Cabezas, Club Juanito Moreno ve Atletico Paranaense'nin genç takımlarında forma giydi. Paranaense ile A takıma çıkan Cabezas, takımda forma şansı bulamadı ve 2017 yılı Ocak ayında Patriotas ile anlaşarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Futbolcu, ilk profesyonel maçına, 9 Şubat'ta Once Caldas karşısında çıktı ve takımı maçı kazandı.2017 yılında Patriotas ile 34 kez forma giydi ve 24 Ocak 2018'de Rosario Central ekibine kiralık olarak transfer edildi.

Futbolcu, 3 Şubat'ta takımıyla ilk maçına çıktı ve 7 Nisan'da Belgrano'ya karşı profesyonel kariyerinin ilk golünü attı. Ayrıca Cabezas, Arjantin'deki 2013 Güney Amerika 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda üç ödül kazanarak Kolombiya'yı U17 seviyesinde temsil etmişti.

(AJANSSPOR)

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