SPOR

Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

Bir dönem Benfica forması giyen ve daha sonra Trabzonspor'a transfer olan golcü isim Cardozo, Benfica - Fenerbahçe maçını yorumladı.

Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler

2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren eski Benficalı ve Trabzonsporlu Oscar Cardozo, "Türkiye'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi.

35 yaşındaki Paraguaylı golcü, ülkesinin ekiplerinden Libertad'da futbol hayatını devam ettiriyor. (FOTOMAÇ)

PARTNERBermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü
Emenike'ye şok saldırı!Emenike'ye şok saldırı!
Fenerbahçe'de Andre Ayew şokuFenerbahçe'de Andre Ayew şoku
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cardozo Benfica Fenerbahçe Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

İsrail'de hükümet Hamas ile anlaşmayı görüştü: Ya anlaşma olacak ya da savaş

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa, Galatasaray'ı yıkan Akhisarspor'un oldu

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Süper Kupa'ya Cüneyt Çakır damga vurdu

Emenike'ye şok saldırı!

Emenike'ye şok saldırı!

Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu!

Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler

Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler

Emenike'ye şok saldırı!

Emenike'ye şok saldırı!

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Fenerbahçe'de Andre Ayew şoku

Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Benfica-Fenerbahçe maçını Aleksei Kulbakov yönetecek

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım gelişmesi

Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.