Oscar Cardozo'dan Benfica maçı öncesi Fenerbahçe'yi çıldırtacak sözler

2013 yılındaki eşleşmede attığı gollerle Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde final hayallerini suya düşüren eski Benficalı ve Trabzonsporlu Oscar Cardozo, "Türkiye'de oynayan bir Benficalı olarak diyebilirim ki işi ilk maçta bitirmeliyiz. Fenerbahçe karşısında Luz Stadı'nda öyle bir skor almalıyız ki, Fenerbahçe taraftarları tur için umutlarını kessin" dedi.
35 yaşındaki Paraguaylı golcü, ülkesinin ekiplerinden Libertad'da futbol hayatını devam ettiriyor. (FOTOMAÇ)
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