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Oscar'da attığı tokat olay olmuştu! ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor

29.03.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oscar Ödülleri töreninde Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması tüm dünyada gündem oldu. Will Smith attığı tokat için özür dilerken, ABD'lilerin ise ikna olmadı. ABD'lilerin üçte ikisi, canlı yayınında sunucu Chirs Rock'a tokat atan aktör Will Smith'in cezalandırılması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Oscar'da attığı tokat olay olmuştu! ABD'liler Will Smith'in cezalandırılmasını istiyor

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen 94. Akademi Ödülleri töreninde, eşi Jada Pinkett Smith'e yaptığı şaka nedeniyle komedyen sunucu Rock'a tokat atan Will Smith'le ilgili tartışmalar sürüyor.
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CEZA ALMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Konuyla ilgili araştırma yapan StudyFinds.com'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 66'sı, Smith'in Rock'ın şakasına gösterdiği aşırı tepkiden dolayı ceza alması gerektiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 62'si Smith'in tepkisinin haklı olduğunu, yarısından fazlasıysa olayın "düzmece" olduğunu söylerken yüzde 76'lık çoğunluk, sunucunun Pinket Smith'in saçkıran sorunuyla ilgili şakasının "gereksiz" olduğunu ifade etti.

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Organizasyon tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada,"Akademi, Bay Smith'in dün geceki programdaki eylemlerini kınıyor. Tüzüğümüz, davranış standartlarımız ve California yasalarına uygun olarak daha fazla eylem ve sonuçları araştıracağız." ifadelerine yer verilmişti.

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Akademi'nin yazılı açıklamasından saatler sonra Smith, sosyal medyadan özür dileyerek "haddini aştığını" ve "utandığını" itiraf etmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Will Smith
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