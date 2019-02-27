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Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

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SİNEMA TV  | 27.02.2019 08:31 | Son Güncelleme

Oscar Ödül Töreni’nin kıyafet standartlarını yıkarak kırmızı halı ve sahneye terlikle çıkan Oscar ödüllü oyuncunun kim olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

Oscar’da gözden kaçanlar! Geceye terlikle katılan ünlü kim?

Üç kez En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday olan, 1996 yılında Coen Kardeşlerin Fargo filminde canlandırdığı hamile polis memuru Marge Gunderson rolüyle ve geçtiğimiz yıl Three Billboards Outside Ebbing, Missouri filmindeki performansıyla iki kez En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülüne layık görülen Frances McDormand, kırmızı halı standartlarını yıkan tercihiyle gündemde. Akademi Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanan ismi anons etmek üzere Sam Rockwell ile birlikte sahneye çıkan McDormand, pembe renkli Valentino imzalı elbisesinin altına sarı renkte Birkenstock marka terlik giydi.

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Görenlerin önce gözlerine inanamadığı terlik tercihi hakkında Amerikan Vogue dergisine konuşan 61 yaşındaki oyuncu, yüksek topuklu ayakkabı yerine tercihini doğaldan yana kullandığını dile getirdi. McDormand, “Coşku ve tecrübemin bir moda öğesiyle işbirliğine dönüşmesi için şans verildiğinde benim için tek bir cevap vardı: Birkenstock’ın Arizona marka iki kayışlı sandaleti” dedi.

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Moda dünyasını her zaman takdir ettiğini söyleyen ABD’li oyuncu, özellikle 2018 Met Gala’ya Valentino’nun yaratıcı yönetmeni Pierpaolo Piccioli ile birlikte katıldıktan sonra bu terlikleri tercih etme konusunda özellikle heveslendiğini belirtti. McDormand, “Bu sandaletleri çok giydim. Fiziksel ve felsefi açısından benim tarzıma uygun. En sevdiğim renk de asit sarısı” ifadesini kullandı. Birkenstock markası da McDormand’ın Oscar kırmızı halısında ve sahneye ödül vermeye çıkarken kendi terliklerini tercih ettiğini sosyal medya hesabından videolu paylaşımla duyurdu.

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