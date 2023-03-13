Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2023 Oscar adayları kimler? İşte en iyi film ve en iyi oyuncu adayları

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini buluyor. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıkıyor.
Kırmızı halının kaldırılması tören öncesi en çok konuşulan konulardan oldu. Tören alanında 1961'den bu yana uygulanan, ünlülerin kırmızı halı üzerinde yürüme geleneğinin kaldırılıp, yerine bej renkli halıların konulması, en çok konuşulan değişiklikler arasında yer aldı.
Dünya basınında yer alan haberlerde bu değişikliğin, geçen yılki törende oyuncu Will Smith'in sunuculardan Chris Rock ile canlı yayında kavga etmesi anını unutturmak için yapıldığı öne sürüldü.
Diğer haberlerde ise renk değişikliğinin, törenin tasarımcıları Lisa Love ve Raul Avila'nın kararından ibaret olduğuna işaret edildi.
Bir diğer ilk ise geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası ismin aday gösterilmesiydi.
"Everything Everywhere All At Once" (Herşey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, 1935'ten bu yana aynı dalda aday gösterilen ilk Asya kökenli oyuncu oldu.
ABD dışından aday gösterilen sinemacılar da Oscar'ın ilkerinden oldu. 20 oyuncu adayından 11'i uluslararası isimlerden oluşurken İrlandalı adaylar Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan, Brendan Gleeson ve Paul Mescal fark yarattı.
İşte 2023 Oscar Ödülleri için açıklanan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve diğer kategorilerdeki adaylar...
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
Triangle of Sadness
Women Talking
Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin
Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once
Steven Spielberg - The Fabelmans
Todd Field - Tár
Ruben Östlund - Triangle of Sadness
Cate Blanchett- Tár
Ana de Armas - Blonde
Andrea Riseborough - To Leslie
Michelle Williams - The Fabelmans
Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once
Austin Butler - Elvis
Colin Farrell - The Banshees of Inisherin
Brendan Fraser - The Whale
Paul Mescal - Aftersun
Bill Nighy - Living
Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever
Hong Chau - The Whale
Kerry Condon - The Banshees of Inisherin
Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once
Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once
Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin
Brian Tyree Henry - Causeway
Judd Hirsch - The Fabelmans
Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin
Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once
Guillermo del Toro’s Pinocchio
Marcel the Shell with Shoes On
Puss in Boots: THe Last Wish
The Sea Best
Turning Red
All Quiet on the Western Front
Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths
Elvis
Empire of Light
Tár
All Quiet on the Western Front
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Living
Top Gun: Maverick
Women Talking
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
Tár
Triangle of Sadness
Babylon
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Mrs Harris Goes to Paris
All Quiet on the Western Front
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
The Fabelmans
"Applause" - Tell It Like a Woman
"Hold My Hand" - Top Gun: Maverick
"Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever
"Naatu Naatu" - RRR
"This is a Life" - Everything Everywhere All at Once
An Irish Goodbye
Ivalu
Le Pupille
Night Ride
The Red Suitcase
The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse
The Flying Sailor
Ice Merchants
My Year of Dicks
An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it
2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri) - 17
The Elephant Whisperers
Haulout
How Do You Measure a Year?
The Marsha Mitchell Effect
Stranger at the Gate
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
Babylon
Elvis
The Fabelmans
All Quiet on the Western Front
Argentina, 1985
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EO
The Quiet Girl
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Top Gun: Maverick
All Quiet on the Western Front
The Batman
Black Panther: Wakanda Forever
Elvis
The Whale
All Quiet on the Western Front
Avatar: The Way of Water
The Batman
Elvis
Top Gun: Maverick
The Banshees of Inisherin
Elvis
Everything Everywhere All at Once
Tár
Top Gun: Maverick