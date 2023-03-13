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  4. Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2023 Oscar adayları kimler? İşte en iyi film ve en iyi oyuncu adayları

Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2023 Oscar adayları kimler? İşte en iyi film ve en iyi oyuncu adayları

13.03.2023 01:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan sinema endüstrisinin en prestijli ödülleri olarak kabul edilen 2023 Akademi Ödülleri (Oscar), bu gece gerçekleşecek törende sahiplerini bulacak. 95. Oscar törenleri Los Angeles'taki Dolby Theatre'da ünlü televizyon sunucusu Jimmy Kimmel'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu yılki Oscar'ın ilklere sahne olması bekleniyor. The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, Avatar: The Way of Water gibi filmler de Oscar yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer alıyor.

Oscar Ödülleri için heyecan dorukta! 2023 Oscar adayları kimler? İşte en iyi film ve en iyi oyuncu adayları

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen Oscar Ödülleri, bu yıl 95. kez sahiplerini buluyor. Oscar adayları arasında “The Banshees of Inisherin,” “Elvis,” “Everything Everywhere All at Once,” “The Fabelmans,” “All Quiet on the Western Front,” “Tár” and “Top Gun: Maverick" filmleri öne çıkıyor.
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Kırmızı halının kaldırılması tören öncesi en çok konuşulan konulardan oldu. Tören alanında 1961'den bu yana uygulanan, ünlülerin kırmızı halı üzerinde yürüme geleneğinin kaldırılıp, yerine bej renkli halıların konulması, en çok konuşulan değişiklikler arasında yer aldı.

Dünya basınında yer alan haberlerde bu değişikliğin, geçen yılki törende oyuncu Will Smith'in sunuculardan Chris Rock ile canlı yayında kavga etmesi anını unutturmak için yapıldığı öne sürüldü.

Diğer haberlerde ise renk değişikliğinin, törenin tasarımcıları Lisa Love ve Raul Avila'nın kararından ibaret olduğuna işaret edildi.
The Banshees of Inisherin

1935'TEN BU YANA İLK ASYA KÖKENLİ OYUNCU ADAYI

Bir diğer ilk ise geçen yılki ödüllere kıyasla daha fazla uluslararası ismin aday gösterilmesiydi.

"Everything Everywhere All At Once" (Herşey Her Yerde Aynı Anda) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, 1935'ten bu yana aynı dalda aday gösterilen ilk Asya kökenli oyuncu oldu.

ABD dışından aday gösterilen sinemacılar da Oscar'ın ilkerinden oldu. 20 oyuncu adayından 11'i uluslararası isimlerden oluşurken İrlandalı adaylar Colin Farrell, Kerry Condon, Barry Keoghan, Brendan Gleeson ve Paul Mescal fark yarattı.

2023 OSCAR ADAYLARI KİMLER?

İşte 2023 Oscar Ödülleri için açıklanan En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu ve diğer kategorilerdeki adaylar...

EN İYİ FİLM

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triangle of Sadness

Women Talking

Top Gun Maverick

EN İYİ YÖNETMEN

Martin McDonagh -The Banshees of Inisherin

Daniel Kwan, Daniel Scheinert - Everything Everywhere All at Once

Steven Spielberg - The Fabelmans

Todd Field - Tár

Ruben Östlund - Triangle of Sadness

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cate Blanchett- Tár

Ana de Armas - Blonde

Andrea Riseborough - To Leslie

Michelle Williams - The Fabelmans

Michelle Yeoh - Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - The Banshees of Inisherin

Brendan Fraser - The Whale

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Angela Bassett - Black Panther: Wakanda Forever

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis -Everything Everywhere All at Once

Stephanie Hsu - Everything Everywhere All at Once

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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Brendan Gleeson - Banshees of Inisherin

Brian Tyree Henry - Causeway

Judd Hirsch - The Fabelmans

Barry Keoghan - The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan - Everything Everywhere All At Once

EN İYİ ANİMASYON

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Puss in Boots: THe Last Wish

The Sea Best

Turning Red

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

All Quiet on the Western Front

Bardo, False Chronicles of a Handful of Truths

Elvis

Empire of Light

Tár

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

All Quiet on the Western Front

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Living

Top Gun: Maverick

Women Talking

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

Babylon

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Mrs Harris Goes to Paris

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

All Quiet on the Western Front

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

The Fabelmans

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"Applause" - Tell It Like a Woman

"Hold My Hand" - Top Gun: Maverick

"Lift Me Up" - Black Panther: Wakanda Forever

"Naatu Naatu" - RRR

"This is a Life" - Everything Everywhere All at Once

EN İYİ KISA CANLI AKSİYON FİLMİ

An Irish Goodbye

Ivalu

Le Pupille

Night Ride

The Red Suitcase

EN İYİ KISA ANİMASYON

The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse

The Flying Sailor

Ice Merchants

My Year of Dicks

An Ostrich Told Me the World is Fake and I Think I Believe it

2023 Oscar adayları açıklandı (95. Oscar Ödülleri) - 17

EN İYİ KISA BELGESEL

The Elephant Whisperers

Haulout

How Do You Measure a Year?

The Marsha Mitchell Effect

Stranger at the Gate

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

Babylon

Elvis

The Fabelmans

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

All Quiet on the Western Front

Argentina, 1985

Close

EO

The Quiet Girl

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Top Gun: Maverick

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

All Quiet on the Western Front

The Batman

Black Panther: Wakanda Forever

Elvis

The Whale

EN İYİ SES

All Quiet on the Western Front

Avatar: The Way of Water

The Batman

Elvis

Top Gun: Maverick

EN İYİ KURGU

The Banshees of Inisherin

Elvis

Everything Everywhere All at Once

Tár

Top Gun: Maverick

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