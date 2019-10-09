Oscar yarışına rekor katılım: 93 film başvurdu

Bu yıl 92’nci kez dağıtılacak olan Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film Oscarı, ya da eski adıyla Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için rekor sayıda başvuru yapıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), yayınladığı açıklamayla bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı için 93 ülkenin başvurduğunu açıkladı. Böylece bu kategoride yeni bir rekor kırılmış oldu. Daha önce en fazla 90 film bu kategoride yarışmıştı. Gana, Nijerya ve Özbekistan bu yıl ilk kez bu kategoride yarışmak için film gönderdi.
En İyi Uluslararası Film yarışında son 10’a kalan filmler 16 Aralık’ta açıklanacak. Bu kategoride Oscar adaylığı kazanan filmler ise diğer adaylıklarla birlikte 13 Ocak 2020’de açıklanacak. Oscar’ın sahibi 9 Şubat’ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.
Bu yılın En İyi Uluslararası Film Oscarı favoriler ise; 72. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanarak dikkatleri üzerine çeken Güney Kore temsilcisi Parasite, Fransa’yı temsil eden Les misérables, Senegal’i temsil eden Atlantique ve İspanya’yı temsilen Pedro Almodóvar imzalı Dolor y gloria yapımları.
İşte En İyi Uluslararası Film Oscarı aday adayları...
- Arnavutluk, The Delegation, Yönetmen: Bujar Alimani
- Cezayir, Papicha, Yönetmen: Mounia Meddour
- Arjantin, Heroic Losers, Yönetmen: Sebastián Borensztein
- Ermentistan, Lengthy Night, Yönetmen: Edgar Baghdasaryan
- Avustralya, Buoyancy, Yönetmen: Rodd Rathjen
- Avusturya, Joy, Yönetmen: Sudabeh Mortezai
- Bagladeş, Alpha, Yönetmen: Nasiruddin Yousuff
- Belarus, Debut, Yönetmen: Anastasiya Miroshnichenko
- Belçika, Our Mothers, Yönetmen: César Díaz
- Bolivya, I Miss You, Yönetmen: Rodrigo Bellott
- Bosna Hersek, The Son, Yönetmen: Ines Tanovic
- Brezilya, Invisible Life, Yönetmen: Karim Aïnouz
- Bulgaristan, Ága, Yönetmen: Milko Lazarov
- Kampoçya, In the Life of Music, Yönetmenler: Caylee So, Sok Visal
- Kanada, Antigone, Yönetmen: Sophie Deraspe
- Şili, Spider, Yönetmen: Andrés Wood
- Çin, Ne Zha, Yönetmen:Yu Yang
- Kolombiya, Monos, Yönetmen: Alejandro Landes
- Kosta Rika, The Awakening of the Ants, Yönetmen: Antonella Sudasassi Furniss
- Hırvatistan, Mali, Yönetmen: Antonio Nuic
- Küba, A Translator, Yönetmenler: Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso
- Çekya, The Painted Bird, Yönetmen: Václav Marhoul
- Danimarka, Queen of Hearts, Yönetmen: May el-Toukhy
- Dominik Cumhuriyeti, The Projectionist, Yönetmen: José María Cabral
- Ekvator, The Longest Night, Yönetmen: Gabriela Calvache
- Mısır, Poisonous Roses, Yönetmen: Ahmed Fawzi Saleh
- Estonya, Truth and Justice, Yönetmen: Tanel Toom
- Etiyopya, Running Against the Wind, Yönetmen: Jan Philipp Weyl
- Finlanda, Stupid Young Heart, Yönetmen: Selma Vilhunen
- Fransa, Les Misérables, Yönetmen: Ladj Ly
- Gürcistan, Shindisi, Yönetmen: Dimitri Tsintsadze
- Almanya, System Crasher, Yönetmen: Nora Fingscheidt
- Gana, Azali, Yönetmen: Kwabena Gyansah
- Yunanistan, When Tomatoes Met Wagner, Yönetmen: Marianna Economou
- Honduras, Blood, Passion and Coffee, Yönetmen: Carlos Membreño
- Hong Kong, The White Storm 2 Drug Lords, Yönetmen: Herman Yau
- Macaristan, Those Who Remained, Yönetmen: Barnabás Tóth
- İzlanda, A White, White Day, Yönetmen: Hlynur Pálmason
- Hindistan, Gully Boy, Yönetmen: Zoya Akhtar
- Endonezya, Memories of My Body, Yönetmen: Garin Nugroho
- İran, Finding Farideh, Yönetmenler: Azadeh Moussavi, Kourosh Ataee
- İrlanda, Gaza, Yönetmenler: Garry Keane, Andrew McConnell
- İsrail, Incitement, Yönetmen: Yaron Zilberman
- İtalya, The Traitor, Yönetmen: Marco Bellocchio
- Japonya, Weathering With You, Yönetmen: Makoto Shinkai
- Kazakistan, Kazakh Khanate. The Golden Throne, Yönetmen: Rustem Abdrashov
- Kenya, Subira, Yönetmen: Ravneet Singh (Sippy) Chadha
- Kosovo, Zana, Yönetmen: Antoneta Kastrati
- Kırgızistan, Aurora, Yönetmen: Bekzat Pirmatov
- Letonya, The Mover, Yönetmen: Davis Simanis
- Lübnan, 1982, Yönetmen: Oualid Mouaness
- Litvanya, Bridges of Time, Yönetmenler: Audrius Stonys, Kristine Briede
- Lüksemburg, Tel Aviv on Fire, Yönetmen: Sameh Zoabi
- Malezya, M for Malaysia, Yönetmenler: Dian Lee, Ineza Roussille
- Meksika, The Chambermaid, Yönetmen: Lila Avilés
- Moğolistan, The Steed, Yönetmen: Erdenebileg Ganbold
- Karadağ, Neverending Past, Yönetmen: Andro Martinović
- Fas, Adam, Yönetmen: Maryam Touzani
- Nepal, Bulbul, Yönetmen: Binod Paudel
- Hollanda, Instinct, Yönetmen: Halina Reijn
- Nijerya, Lionheart, Yönetmen: Genevieve Nnaji
- Kuzey Makedonya, Honeyland, Yönetmenler: Ljubo Stefanov, Tamara Kotevska
- Norveç, Out Stealing Horses, Yönetmen: Hans Petter Moland
- Pakistan, Laal Kabootar, Yönetmen: Kamal Khan
- Filistin, It Must Be Heaven, Yönetmen: Elia Suleiman
- Panama, Everybody Changes, Yönetmen: Arturo Montenegro
- Peru, Retablo, Yönetmen: Alvaro Delgado Aparicio
- Filipinler, Verdict, Yönetmen: Raymund Ribay Gutierrez
- Polonya, Corpus Christi, Yönetmen: Jan Komasa
- Portekiz, The Domain, Yönetmen: Tiago Guedes
- Romanya, The Whistlers, Yönetmen: Corneliu Porumboiu
- Rusya, Beanpole, Yönetmen: Kantemir Balagov
- Suudi Arabistan, The Perfect Candidate, Yönetmen: Haifaa Al Mansour
- Senegal, Atlantics, Yönetmen: Mati Diop
- Sırbistan, King Petar the First, Yönetmen: Petar Ristovski
- Singapur, A Land Imagined, Yönetmen: Yeo Siew Hua
- Slovakya, Let There Be Light, Yönetmen: Marko Skop
- Slovenya, History of Love, Yönetmen: Sonja Prosenc
- Güney Afrika, Knuckle City, Yönetmen: Jahmil X.T. Qubeka
- Güney Kore, Parasite, Yönetmen: Bong Joon Ho
- İspanya, Pain and Glory, Yönetmen: Pedro Almodóvar
- İsveç, And Then We Danced, Yönetmen: Levan Akin
- İsviçre, Wolkenbruch’s Wondrous Journey Into the Arms of a Shiksa, Yönetmen: Michael Steiner
- Tayvan, Dear Ex, Yönetmenler: Mag Hsu, Chih-Yen Hsu
- Tayland, Krasue: Inhuman Kiss, Yönetmen: Sitisiri Mongkolsiri
- Tunus, Dear Son, Yönetmen: Mohamed Ben Attia
- Türkiye, Bağlılık – Aslı, Yönetmen: Semih Kaplanoglu
- Ukrayna, Homeward, Yönetmen: Nariman Aliev
- Birleşik Krallık, The Boy Who Harnessed the Wind, Yönetmen: Chiwetel Ejiofor
- Uruguay, The Moneychanger, Yönetmen: Federico Veiroj
- Özbekistam, Hot Bread, Yönetmen: Umid Khamdamov
- Venezuela, Being Impossible, Yönetmen: Patricia Ortega
- Vietnam, Furie, Yönetmen: Le Van Kiet
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