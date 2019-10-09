Oscar yarışına rekor katılım: 93 film başvurdu

Bu yıl 92’nci kez dağıtılacak olan Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film Oscarı, ya da eski adıyla Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için rekor sayıda başvuru yapıldı. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), yayınladığı açıklamayla bu yıl En İyi Uluslararası Film Oscarı için 93 ülkenin başvurduğunu açıkladı. Böylece bu kategoride yeni bir rekor kırılmış oldu. Daha önce en fazla 90 film bu kategoride yarışmıştı. Gana, Nijerya ve Özbekistan bu yıl ilk kez bu kategoride yarışmak için film gönderdi.

En İyi Uluslararası Film yarışında son 10’a kalan filmler 16 Aralık’ta açıklanacak. Bu kategoride Oscar adaylığı kazanan filmler ise diğer adaylıklarla birlikte 13 Ocak 2020’de açıklanacak. Oscar’ın sahibi 9 Şubat’ta düzenlenecek ödül töreninde belli olacak.

Bu yılın En İyi Uluslararası Film Oscarı favoriler ise; 72. Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanarak dikkatleri üzerine çeken Güney Kore temsilcisi Parasite, Fransa’yı temsil eden Les misérables, Senegal’i temsil eden Atlantique ve İspanya’yı temsilen Pedro Almodóvar imzalı Dolor y gloria yapımları.