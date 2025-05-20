Osimhen çılgınlığı sürüyor! Galatasaray’ın eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir canlı yayında açıkladı: “2.5 milyon Euro’sunu ben vereceğim”

Osimhen bu sezon ligde 25 gol attı. Gol krallığında en yakın rakibi Pıatek’in 4 gol önünde yer alan Osimhen neredeyse gol krallığını da garantiledi. Son dönemde Icardı şimdi de Osimhen’in katkılarıyla muhteşen sezonlar geçiren Galatasaray’da, taraftarın en büyük isteği Osimhen’in takımda kalması…

ÜNLÜ HUKUKÇU EPÖZDEMİ’DEN OSİMHEN ÇIKIŞI!

Daha önce sarı kırmızılı kulüpte başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Rezan Epözdemir, dün katıldığı bir canlı yayında Osimhen’in takımda kalmasını çok istediğini eğer Nijeryalı golcü takımda kalırsa bonservisinin iki buçuk milyon euroluk kısmını kendisinin kulübe hibe edeceğini dile getirdi.

Osimhen bu sezon hem Fenerbahçe'ye hem Beşiktaş'a hem de Trabzonspor'a gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ağlarını iki defa havalandıran Osimhen, Beşiktaş'a da ligin ilk yarısındaki maçta gol atmıştı. Osimhen ayrıca ZTK finalinde Trabzonspor'a 2 gol atarak sarı kırmızılıların kupayı müzesinde götürmesinde önemli rol oynadı...

JUVENTUS VE MANCHESTER UNİTED SIRADA BEKLİYOR

Napoli'de yıldızını parlatan İtalyan ekibini şampiyonluğa taşıyan Osimhen, tabiri caizse bu sezon da Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Her kritik anda sahneye çıkan ve birbirinden kritik goller kaydeden Osimhen'i isteyen kulüpler arasında Juventus, Manchester United ve PSG var. Suudi Arabistan takımları da Osimhen'e yüksek maaş teklif ederek aklını çelmeye çalışıyor.