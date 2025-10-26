SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Göztepe'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü pozisyonda Osimhen'in ilk önce faul yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma konusu olmuştu. Nijeryalı yıldız kırmızı kart pozisyonuyla ilgili konuşarak Fenerbahçe'ye göndermelerde bulundu. | Galatasaray haberleri ...

Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray kendi evine Göztepe'yi konuk etti. İzmir temsilcisi müsabakada 10 kişi kaldı. Kırmızı kart pozisyonunda yaşanan Osimhen'in müdahalesi ortalığı karıştırdı... | Galatasaray haberleri ...

GÖZTEPE'DEN PAYLAŞIM: "HER SENE AYNI"

Osimhen den Fenerbahçe ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar" 1

Göztepe, Galatasaray'a kaybettikleri maçta Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" denildi.

Göztepe, maçın ardından Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.

OSIMHEN'DEN FENERBAHÇE'YE: "AĞLAMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Osimhen den Fenerbahçe ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar" 2

Maçın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimhen, kırmızı kart pozisyonunda kendisinin önce faul yapıp yapmadığı sorulması üzerine, "Bokele'nin eli yanağıma geldi ve çok sertti. Hakemin kararı hakkında yorum yapamam. Diğer rakibimiz (Fenerbahçe) sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Bu pozisyon Avrupa'da sarı kart." ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
3 - 1
Göztepe Göztepe

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran'dan Göztepe'nin kırmızı kartına olay yorum!Sadettin Saran'dan Göztepe'nin kırmızı kartına olay yorum!
G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen Osimhen Fenerbahçe Haberleri Son Dakika Fenerbahçe Haberleri Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

Kayıp olarak aranan kız çocuklarından kahreden haber

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

İmamoğlu gelişmesi! CHP lideri Özel: "Derhal Türkiye'ye dönüyorum"

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Penaltıdan golü attıktan sonra ağlayarak sahayı terk etti! Kevin de Bruyne'nin durumu çok ciddi...

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Hapis cezası alan Ozan Güven'in açıklaması tepki çekti!

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

Yok böyle bir açılış! Kuyumcu açılışında altın dağıttılar

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

'Bu dönem altın fırsat' Akın başlıyor! Heyecanlı bekleyiş 'Kişi başı 1200 dolar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.