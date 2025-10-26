Osimhen'den Fenerbahçe'ye olay yaratacak sözler: "Şimdi ağlamaya başlayacaklar"

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray kendi evine Göztepe'yi konuk etti. İzmir temsilcisi müsabakada 10 kişi kaldı. Kırmızı kart pozisyonunda yaşanan Osimhen'in müdahalesi ortalığı karıştırdı... | Galatasaray haberleri ...

GÖZTEPE'DEN PAYLAŞIM: "HER SENE AYNI"

Göztepe, Galatasaray'a kaybettikleri maçta Bokele'nin gördüğü kırmızı karta tepki gösterdi.

İzmir ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Her sene aynı film!" denildi.

Göztepe, maçın ardından Bokele'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonun fotoğrafını atarak "Tek kelimeyle biçildik!" dedi.

Maçın sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osimhen, kırmızı kart pozisyonunda kendisinin önce faul yapıp yapmadığı sorulması üzerine, "Bokele'nin eli yanağıma geldi ve çok sertti. Hakemin kararı hakkında yorum yapamam. Diğer rakibimiz (Fenerbahçe) sosyal medyada ağlamaya başlayacak. Bu pozisyon Avrupa'da sarı kart." ifadelerini kullandı. Osimhen'in bu sözleri sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.