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Osimhen'den Icardi ve Batshuayi sözleri! ''Golüm çok yakın'' Gol müziği için açıklama! Yusuf Yazıcı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 01:00
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında karşılaştığı Paok'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yıldız golcü Victor Osimhen, açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, PAOK maçı sonrası açıklamalar yaptı.

''GOLÜM ÇOK YAKIN''

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Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Maalesef tekrardan kendi kalesine atılan bir gol oldu. Hissediyorum, golüm çok yakın. En önemlisi Galatasaray'ın kazanması. Taraftarlara da ayrıca teşekkür ederim. Ligde ve Avrupa'da kazanmaya devam etmemiz gerekiyor." dedi.

ICARDI & BATSHUAYI SÖZLERİ

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Nijeryalı golcü, "Mauro Icardi ile çok iyi bir ilişkimiz var. Ayrı zamanda lider. Michy Batshuayi çok iyi bir karakter. Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Takım olarak yardımlaşıyoruz. Ben yoksam, onlar var. Takım olarak kazanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

GOL MÜZİĞİ İÇİN AÇIKLAMA

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Galatasaray'ın ilk golünde çalan şarkı için konuşan Osimhen, "İlk golden sonra çalan şarkıyı Lille'de bir Türk arkadaşım (Yusuf Yazıcı) çaldı. Sözlerini anlamadım ama şarkıyı sevdim. Şimdi her attığım golden sonra da 'Yarim yarim' şarkısının çalması çok anlamlı olacak." ifadelerini kullandı

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