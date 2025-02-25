Osimhen'den Okan Buruk'u çok kızdıracak sözler! Mourinho'ya ve maçın hakemine sahip çıktı...

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, hakem hakkında da herkesi ters köşe yapan ifadeler kullandı.

Slavko Vincic'in derbi performansını nasıl buldunuz? SEN DE KATIL Çok kötüydü, beğenmedim Maçı iyi yönetti ama hataları da vardı Olabilecek en iyi hakem performansıydı Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho’ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.

"HAKEM BENCE ADİLDİ"

Son olarak maçın hakemi Slavko Vincic ile ilgili gelen soru üzerine de konuşan Victor Osimhen, "Hakem bence adildi. Sahayı güzel kontrol etti. Maçı güzel yönetti. Bence sorun yoktu, gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."