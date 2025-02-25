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Osimhen'den Okan Buruk'u çok kızdıracak sözler! Mourinho'ya ve maçın hakemine sahip çıktı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2025 08:13
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Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisinin ardından, şampiyonluk için avantajlı olduklarını fakat önlerinde daha çok maç olduğunu söyledi. Mücadelenin yabancı hakeminden de memnun olduğunu söyleyen Osimhen, teknik direktörleri Okan Buruk ile bu konuda ayrıştı. Maçın hakeminden hiç memnun olmadıklarını belirten Okan Buruk, Vincic'e ağır sözlerle yüklenmişti.

Osimhen'den Okan Buruk'u çok kızdıracak sözler! Mourinho'ya ve maçın hakemine sahip çıktı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile karşılaştığı derbide 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Osimhen, hakem hakkında da herkesi ters köşe yapan ifadeler kullandı.

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"MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya saygı duyduğunu söyleyen 26 yaşındaki golcü, "Mourinho’ya saygı duyuyorum. Çok üst seviye bir hoca. Çok sayıda kupaları, başarıları var" dedi.

"HAKEM BENCE ADİLDİ"

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Son olarak maçın hakemi Slavko Vincic ile ilgili gelen soru üzerine de konuşan Victor Osimhen, "Hakem bence adildi. Sahayı güzel kontrol etti. Maçı güzel yönetti. Bence sorun yoktu, gayet iyiydi" diyerek sözlerini tamamladı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

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"Şampiyonlar Ligi Finali oynayan hakemin bile eli titredi. Üç kere eli ağzına gitti. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var, neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi dinlemedi, Türk olduğu için... Bu saygısızlık. Maçtan sonra kendisine 'Türk hakemlerinden daha kötü performans gösterdiğini' söyledim. Maç öncesi kendini kasmıştı. Yabancı hakem bile bu haldeyse, futbolcuları siz düşünün. Maçı inanılmaz durdu, devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maçı 0-0 bitirmeye gelmişti."

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