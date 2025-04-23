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Osimhen'den rakipleri korkutan istatistik! Performansını inanılmaz seviyeye çıkardı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.04.2025 09:11
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Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Konyaspor maçıyla bu sezon 30. kez rakip fileleri havalandırdı.

Osimhen'den rakipleri korkutan istatistik! Performansını inanılmaz seviyeye çıkardı
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray yarı finalinde deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen kaydetti.

GOL SAYISINI 30'A ÇIKARDI

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Müsabakanın 26. dakikasında Dries Mertens’in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Osimhen kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böyle bu sezonki gol sayısını 30’a çıkardı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig’de 21, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 ve Türkiye Kupası’nda 3 gol sevinci yaşadı.

Maça 11’de başlayan Victor Osimhen, 73. dakikada yerini Yusuf Demir’e bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Osimhen
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