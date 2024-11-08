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Osimhen'den Tottenham galibiyeti sonrası transfer açıklaması! 'Ayrılmayacağım' diyerek noktayı koydu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.11.2024 08:53
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen için ayrılık iddiaları konuşulurken golcü isimden Tottenham galibiyetinin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Osimhen'den Tottenham galibiyeti sonrası transfer açıklaması! 'Ayrılmayacağım' diyerek noktayı koydu
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tottenham karşısında attığı 2 golle galibiyetin en büyük mimarlarından olan Victor Osimhen, alınan 3 puanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mauro Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Victor Osimhen, "Tottenham çok zor bir rakipti, takımımı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. 2 golüm tabii ki önemli benim için ama umarım Mauro'nun sakatlığı ciddi değildir. Tottenham'ın iyi oynamasına rağmen kazanmak bizim için önemliydi. Momentumumuzu sürdürmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Önlerindeki maçlara bakmaları gerektiğini söyleyen Osimhen, "Her maça tek tek bakmamız gerekiyor, şimdi lig maçına bakmalıyız. Hazırlıklarımızı yapacağız ve her rakibi önemseyeceğiz. Kalitemizi gösterip birbirimiz için mücadele edeceğiz. Her maç galibiyet için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA ÇOK MUTLUYUM"

GALATASARAY---TOTTENHAM---EK-FOTOGRAFLA_410738_121114

Geleceğiyle ilgili konuşan Osimhen, "Ben ocakta ayrılmayacağım, sezon sonuna kadar Galatasaray'dayım. Daha sonrası için ne olacak bilmiyorum, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyorlar... Bana gelirseler konuşuruz. Benim çok hoşuma giden, güzel bir kulüp Galatasaray! Ben Galatasaray'da çok mutluyum!" dedi.

"SEZONUN ARDINDAN..."

GALATASARAY---TOTTENHAM---EK-FOTOGRAFLA_410739_121114

Açıklamalarına devam eden Osimhen, "Büyük bir başarı elde ettik. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, geldiğimden beri çok mutluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Onlara elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Sezon sonuna kadar buradayım. Sonrasını bilemem, Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Bana gelip söyledikleri zaman tabii ki de konuşuruz burası benim çok hoşuma giden bir kulüp. İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum, oynadığım futboldan çok memnunum. Burada mutluyum." diye konuştu.

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