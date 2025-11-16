SPOR

Osimhen'den yürek burkan açıklama! "Çöplüğe gidip ayakkabı arardık..."

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, UEFA’ya verdiği özel röportajda kariyerindeki dönüm noktalarını, sarı-kırmızılılardaki hedeflerini ve Avrupa arenasındaki motivasyonunu anlatarak futbolseverlerin ilgisini çekti. Osimhen'in yürek burkan hikayesi sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Afrika'da yılın futbolcusu ödülü için Hakimi ve Salah'la birlikte finale kaldı. Ödül sıralamasının belirlenmesinin ardından Osimhen'in UEFA'ya verdiği röportaj paylaşıldı.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Osimhen den yürek burkan açıklama! "Çöplüğe gidip ayakkabı arardık..." 1

"Ailem ve kendim için yapmam gerekeni yaptım. İstanbul'a vardım, hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Kulübün çalışanlarından biri dışarı çıktığımda çok sayıda insan göreceğimi söyledi. Ben de 'Ne demek istiyorsun, dışarıda beni bekleyen çok sayıda taraftar mı var?' diye sordum. Oraya gittiğimde inanılmaz bir manzarayla karşılaştım. Bunu gördüğümde, sanki üzerime taze bir esinti geliyormuş gibi hissettim."

"GİTMEK VE OLMAK İSTEDİĞİM YER BURASI"

Osimhen den yürek burkan açıklama! "Çöplüğe gidip ayakkabı arardık..." 2

"Galatasaray büyük bir kulüp ama dahil olana kadar ne kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Döktüğün her damla terin, bu arma için olduğunu bilmen gerekiyor! En sonunda 'Gitmek istediğim yer, olmak istediğim yer burası' dedim."

"ÇÖPLÜKTEN AYAKKABI ARARDIK"

Osimhen den yürek burkan açıklama! "Çöplüğe gidip ayakkabı arardık..." 3

“Ünlü olmadan önce çocukluğum çok zor geçti. Çok fakir bir aileden geliyorum. Gelecek vaat etmeyen bir yer. Hayallerimin gerçekleşmeye başladığı yerde büyüdüm. Orada bir çöp sahası vardı. Arkadaşlarımla oraya gidip ayakkabı arardık. Sağ ayağa başka marka, sol ayağa başka marka bulursan ikisini birleştirirdin. Eve götürür, yıkar, güneşte kurutur ve ertesi gün oynamak için kullanırdık. Büyürken, iyi bir hayat sürme ayrıcalığına sahip değildim. Ama kendime ve yeteneğime çok inanıyordum. Bir şekilde başaracağımı biliyordum."

"ORAYA ULAŞACAĞIM"

Osimhen den yürek burkan açıklama! "Çöplüğe gidip ayakkabı arardık..." 4

"Gelecekte kendimi nerede görüyorum? Büyük bir yerde ama çok çalışmaya, her gün kendimi geliştirmeye devam etmeliyim. Eminim ki oraya ulaşacağım. Annemin ölümü bugün bile beni yaralamaya devam ediyor. Uğruna fedakarlıklar yaptığı şeylerin tadını çıkarmaya ömrü yetmedi.”

