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Osimhen en sonunda deliye döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis'e öyle şeyler dedi ki... Galatasaray'dan yeni hamle!

Galatasaray ile Napoli arasında süren Victor Osimhen transferi adeta arapsaçına dönerken İtalyan ekibinin başkanının sürekli değişen istekleri nedeniyle transfer bir türlü nihayete kavuşamadı. Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu alabilmek adına her yolu denerken Osimhen cephesinden hiç beklenmedik bir hamle geldi. İşte detaylar...

Osimhen en sonunda deliye döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis'e öyle şeyler dedi ki... Galatasaray'dan yeni hamle!
Berker İşleyen

Galatasaray ile Napoli arasında bitmek bilmeyen Victor Osimhen görüşmeleri sürerken Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis işi yokuşa sürmeye devam ediyor.

Osimhen’in 75 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli 15 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitirirken, oyuncunun Napoli ile 1 yıl kalan sözleşmesi otomatik olarak 2 yıla uzadı. Galatasaray, son olarak 40 milyon Euro peşin ve iki taksitte 35 milyon Euro’luk teklif sundu.

Napoli bu teklife olumlu yaklaşsa da De Laurentiis, bir sonraki satıştan %20 pay talep ederek transferi zora soktu. Galatasaray bu talebi reddederken, Osimhen cephesinden sarı-kırmızılıların elini güçlendiren yeni bir hamle geldi.

"ARTIK YETER"

Osimhen en sonunda deliye döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis e öyle şeyler dedi ki... Galatasaray dan yeni hamle! 1

Sabah'ın haberine göre; Nijeryalı yıldız, Napoli kampına katılmamak için sağlık raporu göndererek kulübe net bir mesaj verdi. Osimhen, “Galatasaray’da oynamak istiyorum. İstedikleri bonservis bedelini veriyorlar, başka takıma gideceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Artık yeter, bu tavrınıza inanamıyorum. Benimle ne sorununuz var!” diyerek tepkisini ortaya koydu.

KARARI MERAK EDİLİYOR

Osimhen en sonunda deliye döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis e öyle şeyler dedi ki... Galatasaray dan yeni hamle! 2

Geçen sezon da Osimhen’i istediği takımlara göndermeyip son anda Galatasaray’a kiralamak zorunda kalan De Laurentiis’in bu kez nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

"BU KADARI KÖTÜLÜK"

Osimhen en sonunda deliye döndü! Napoli Başkanı De Laurentiis e öyle şeyler dedi ki... Galatasaray dan yeni hamle! 3

Osimhen’in yakın arkadaşı Buchi Laba, Napoli’nin tutumuna sosyal medyadan isyan etti: “Napoli, Victor’a geçen sene yaptıklarını tekrarlıyor. Kasıtlı olarak sinirlendirip yıpratıyorlar. Osimhen çok daha iyisini hak ediyor. Başkanın sinir bozucu olacağını tahmin ediyordum ama bu kadarı kötülük.”

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