Osimhen için Napoli'ye rekor bonservis teklifi! 80 milyon Euro verdiler, Napoli düşünmeden 'evet' dedi...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'e adeta teklif yağıyor. Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını açıklayan Osimhen'e gelen son teklif baş döndüren cinsten...

AL-AHLI'DEN 80 MİLYON EURO

Suudi Arabistan'dan da birçok talibi olan Osimhen'e yeni bir teklif geldi. Arabistan'ın en iyi takımı olarak gösterilen Al-Ahli, Osimhen için Napoli'ye 80 milyon Euro nakit bonservis teklifini iletti. Bu teklif karşısında çok mutlu olan İtalyan devi, Al-Ahli'ye olumlu dönüş yaptı fakat Osimhen'den gelen haber tüm planları suya düşürdü...

GALATASARAY İÇİN REDDETTİ!

Sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak isteyen Osimhen, menajerine gelen tüm teklifleri reddetmesi için talimat verdi. Al-Ahli'nin teklifini kabul eden Napoli, Osimhen'in bu teklifi reddetmesiyle birlikte eli kolu bağlandı.