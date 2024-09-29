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Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürüyor! İngiliz devi, Napoli'ye 120 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.09.2024 16:46
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Galatasaray'ın 1 sezonluğuna Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılması gündemde. Galatasaray'a gelmeden önce Chelsea'ye transferi son anda yatan Nijeryalı oyuncu için İngiliz devi vazgeçmiş değil. İşte detaylar...

Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürüyor! İngiliz devi, Napoli'ye 120 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak yazılan Victor Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürecek... Chelsea'nin ilgisinin devam ettiği yıldız oyuncu için devre arasında resmi teklif yapılacak.

CHELSEA ÖDEMEYE HAZIR

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Napoli'nin istediği 120 milyon Euro'yu ödemeye karar veren Chelsea'nin bu durumu İtalyan devine bildirdiği aktarıldı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ocak ayında Osimhen'in Chelsea'ye gidebileceğini duyurdu.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

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Sezon sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara ufak bir tazminat ödenecek. Bu durumda Osimhen'in gidişine engel olamayacak olan Galatasaray yönetimi, devre arasında bir başka forvet takviyesi yapacak.

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Chelsea galatasaray napoli Victor Osimhen Osimhen
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