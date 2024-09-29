Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürüyor! İngiliz devi, Napoli'ye 120 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu bildirdi...

Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak yazılan Victor Osimhen'in Türkiye macerası kısa sürecek... Chelsea'nin ilgisinin devam ettiği yıldız oyuncu için devre arasında resmi teklif yapılacak.

CHELSEA ÖDEMEYE HAZIR

Napoli'nin istediği 120 milyon Euro'yu ödemeye karar veren Chelsea'nin bu durumu İtalyan devine bildirdiği aktarıldı. Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano, Ocak ayında Osimhen'in Chelsea'ye gidebileceğini duyurdu.

GALATASARAY PARA KAZANACAK

Sezon sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Osimhen'in takımdan ayrılması durumunda sarı-kırmızılılara ufak bir tazminat ödenecek. Bu durumda Osimhen'in gidişine engel olamayacak olan Galatasaray yönetimi, devre arasında bir başka forvet takviyesi yapacak.