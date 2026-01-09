SPOR

Osimhen'in ülkeyi terk edeceği konuşuluyordu! "Bundan sonra umarım..."

Galatasaray'ın süper starı Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'nda çıkardığı "Lookman kavgası" ve "ülkeyi terk etme" krizinde yeni perde! Ülke basını o kaosu masaya yatırdı, yıldız golcünün son durumunu açıkladı. Öfkeyle kalkan zararla mı oturdu? İşte "Hatasını anladı" dedirten o detaylar...

Emre Şen
Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya Milli Takımı'nda yaşanan Victor Osimhen depreminin artçıları sürüyor. Mozambik maçında takım arkadaşı Ademola Lookman ile kavga eden, oyundan çıkıp soyunma odasında "Akreditasyonumu yakın, Türkiye'ye dönüyorum" diye rest çeken yıldız golcü için Nijerya basınından çarpıcı bir yorum geldi.

"DUYGULARINA YENİK DÜŞTÜ AMA..."

Nijerya basını, Osimhen'in yaşadığı bu patlamayı "kazanma hırsına" ve "duygusallığına" bağladı. Yıldız futbolcunun o anki sinirle hareket ettiği ancak sonrasında sakinleştiği belirtildi.

"HATASINI ANLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayı yorumlayan Nijeryalı gazeteciler, Osimhen'in takım için ne kadar önemli olduğunun altını çizerken, krizin tatlıya bağlanacağını öngördü. Yapılan yorumda, "Osimhen tutkulu bir oyuncu. O an kontrolünü kaybetti ama şu an sakinleştiğini ve hatasını anladığını düşünüyorum. Takım arkadaşlarıyla arası düzelecektir" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaraylı taraftarların "Acaba İstanbul'a mı dönüyor?" diye heyecanlandığı krizin, şimdilik "ateşkes" ile sonuçlandığı görülüyor.

