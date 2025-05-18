Osimhen, Neslihan teyzeyle buluştu

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti.

MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Teyze, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti.

NESLİHAN TEYZE İLE OSİMHEN BİR ARAYA GELDİ

Neslihan Teyze şampiyonluk maçının arından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi.

OSİMHEN FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Osimhen formasını Kayseri’den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.