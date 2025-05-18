Osimhen, Neslihan teyzeyle buluştu

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti.
Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Teyze, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti.
Neslihan Teyze şampiyonluk maçının arından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi.
Öte yandan Osimhen formasını Kayseri’den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.
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