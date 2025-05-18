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Osimhen, Neslihan teyzeyle buluştu

Ördüğü 'Osimhen' bebekleri ile dikkat çeken Neslihan Demir, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti. Kayserispor'u 3-0 yenerek 25'inci şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray 5'inci yıldızı taktı. Maçın ardından dikkat çeken bir an yaşandı. Neslihan Teyze ile Osimhen bir araya geldi. İşte detaylar...

Osimhen, Neslihan teyzeyle buluştu
Melih Kadir Yılmaz

Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı olarak bilinen Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Neslihan Demir, ördüğü 'Osimhen bebeği' ile gündeme gelmişti.

MAÇI YERİNDE TAKİP ETTİ

Osimhen bebeği ile bir anda gündem olan Neslihan Teyze, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan ettiği Kayserispor maçını yerinde takip etti.

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NESLİHAN TEYZE İLE OSİMHEN BİR ARAYA GELDİ

Neslihan Teyze şampiyonluk maçının arından Osimhen ile bir araya geldi. Neslihan Teyze, Osimhen'e ördüğü bebeklerden birini verdi.

OSİMHEN FORMASINI HEDİYE ETTİ

Öte yandan Osimhen formasını Kayseri’den gelen Neslihan teyzeye hediye etti. Ayrıca tüm torunlarına da forma göndereceğini iletti.

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Galatasaray Galatasaray
3 - 0
Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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galatasaray Osimhen
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