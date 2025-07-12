Osimhen transferi çığırından çıktı! İtalyan basını duyurdu: Ölüm tehditleri alıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen transferinde her an farklı bir olay yaşanıyor. Napoli'nin son teklifini kabul eden Galatasaray, İtalyan devinden bu sefer de cevap alamıyor...

GALATASARAY TÜM ŞARTLARI KABUL ETTİ

Galatasaray, Napoli'nin son isteklerini de kabul etti. 40 milyon Euro nakit, 35 milyon Euro 2 taksit yapmayı kabul eden sarı-kırmızılılar, teminat mektubunu da vermeyi onayladı. Napoli'nin tüm isteklerini kabul eden sarı-kırmızılılar, şimdi de Napoli başkanı De Laurentiis'den cevap alamıyor.

GALATASARAYLI TARAFTARLARI ÇILDIRTTI

Napoli başkanı De Laurentiis'in bitmeyen istekleri Galatasaray taraftarını çıldırttı. Osimhen'i Galatasaray'a göndermek istemeyen De Laurentiis, anlaşmayı sürekli yokuşa sürüyor. Sarı-kırmızılıların telefonlarına bakmayan De Laurentiis için Galatasaray taraftarı sosyal medyada tepki gösterdi.

İTALYAN BASINI YAZDI: ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

İtalyan basını, Galatasaraylı taraftarların tepkilerini kendi ülkesinde "De Laurentiis ölüm tehditleri alıyor" şeklinde haberleştirdi. Bu olayı duyan De Laurentiis'in siniri iyice bozuldu.