Osimhen transferi için yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kulüp binasına baskın yapıldı, dosyalar toplatıldı...

Napoli'nin başı Osimhen transferiyle derde girebilir... 2020 yılında Lille'den 77 milyon Euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncunun o dönemki dosyalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla polis soruşturma başlattı.

İKİ OFİSE BİRDEN BASKIN YAPILDI

Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerine eş zamanlı baskın yapıldı. 2020 yılında yapılan ödemelerde bazı yasadışı davranışlar tespit eden İtalyan polisi, belgelerin toplanıp taranması için iki ofise de baskın düzenledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! "KASAYA 7 MİLYON EURO GİRDİ"

Osimhen'i Napoli'ye satan Lille'in yeni başkanı Olivier Letang, yaşanan bu gelişme sonrası Fransız basınının en yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe'e özel açıklamalarda bulundu. Letang, "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen dört oyuncu olduğunu unutmamalıyız, yani değer fiilen sıfırdı. Dolayısıyla, tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar da dahil olmak üzere operasyonun dengesini kurarsak, kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi." dedi.

"TÜM PARA KULÜPTE"

Sözlerine devam eden Letang, "Pratikte Lille, Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro ile çok daha fazla para kazandı. Çok daha fazla, çünkü bu oyuncular için komisyon, aracılar ve benzeri şeyler ödemedik. Tüm para kulübün kasasına girdi." açıklamasında bulundu.

POLİS DETAYLI SORUŞTURMA YAPACAK

Napoli'nin belgelerinde yer alan alış/satış sözleşmelerini detaylı şekilde incelemeye alan İtalyan polisi, duruma göre Lille ve Napoli'ye ceza verecek.