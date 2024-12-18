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Osimhen transferi için yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kulüp binasına baskın yapıldı, dosyalar toplatıldı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.12.2024 16:25
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Napoli'den Galatasaray'a kiralanarak tüm dünyada yankı uyandıran Osimhen için İtalya'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı. Lille'den 2020 yılında Napoli'ye 77 milyon Euro bedelle transfer olan Osimhen ile ilgili o dönem için ödemeler konusunda yolsuzluk yapıldığı ve bu sebeple Napoli kulübünün şubesine baskın yapıldığı aktarıldı.

Osimhen transferi için yolsuzluk iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kulüp binasına baskın yapıldı, dosyalar toplatıldı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Napoli'nin başı Osimhen transferiyle derde girebilir... 2020 yılında Lille'den 77 milyon Euro'ya transfer edilen Nijeryalı oyuncunun o dönemki dosyalarında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla polis soruşturma başlattı.

İKİ OFİSE BİRDEN BASKIN YAPILDI

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Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerine eş zamanlı baskın yapıldı. 2020 yılında yapılan ödemelerde bazı yasadışı davranışlar tespit eden İtalyan polisi, belgelerin toplanıp taranması için iki ofise de baskın düzenledi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ! "KASAYA 7 MİLYON EURO GİRDİ"

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Osimhen'i Napoli'ye satan Lille'in yeni başkanı Olivier Letang, yaşanan bu gelişme sonrası Fransız basınının en yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe'e özel açıklamalarda bulundu. Letang, "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü 20 milyona gelen dört oyuncu olduğunu unutmamalıyız, yani değer fiilen sıfırdı. Dolayısıyla, tüm aracıların ücretleri, sermaye kazançları, komisyonlar da dahil olmak üzere operasyonun dengesini kurarsak, kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon girdi." dedi.

"TÜM PARA KULÜPTE"

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Sözlerine devam eden Letang, "Pratikte Lille, Carlos Baléba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro ile çok daha fazla para kazandı. Çok daha fazla, çünkü bu oyuncular için komisyon, aracılar ve benzeri şeyler ödemedik. Tüm para kulübün kasasına girdi." açıklamasında bulundu.

POLİS DETAYLI SORUŞTURMA YAPACAK

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Napoli'nin belgelerinde yer alan alış/satış sözleşmelerini detaylı şekilde incelemeye alan İtalyan polisi, duruma göre Lille ve Napoli'ye ceza verecek.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
araştırlırsa galatasarayda da bir şeyler çıkacaktır..
bunu söyleyen kişinin başkanı şikeden cezaevinde yatmış uefadan ceza almış küçük kulüp mü diyor
bence ge se araştırılsın ama nerde burası türkiye
Siz önce pandemi zamanında Acun'un FB için topladığı yardım kampanyası 30 milyon euronun nerelere harcandığını araştırın..! FB nin hali ortada..
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