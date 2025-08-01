Osimhen transferi sonrası Başkan Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Rams Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Başkan Dursun Özbek, bu toplantıda Galatasaray'ın transfer planlamalarından ve takımdan ayrılması planlanan oyuncular hakkında da açıklamalarda bulundu.

Transfer hakkında da konuşan Özbek, takımdan ayrılacak isimler için de konuştu.

AYRILIK AÇIKLAMASI!

Başkan Dursun Özbek, "Türkiye'de kulüplerin riayet etmek zorunda olduğu normlar var. Bazı oyuncularla yolların ayrılması gerekiyor. Kadro mühendisliği yaparken bu konuya riayet etmek zorundayız. Birkaç tane oyuncumuzla yollar ayrılacak. Yeni gelen birkaç oyuncu olacak. Amacımız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosunu bir an evvel oluşturmak. Hem orada hem ligde kupada Galatasaray'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu oluşturmaktan geçiyor. Transfer çalışmalarımız hızla devam ederken aynı zamanda kadrodan ayrılacak kardeşlerimizle görüşmelerimizi yapıyoruz. Çok fazla uzamadan, liglerin başlamasına 1 hafta gibi bir zaman kaldı, bunu başarmak yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.