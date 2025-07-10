Osimhen transferinde her şey iptal oldu, ortalık karıştı! Yıldız isim dönmeyeceğini açıkladı... Görüşmeler durduruldu

Geçtiğimiz sezona Galatasaray forması altında damga vuran Victor Osimhen için tüm şartları zorlayan Galatasaray oyuncunun kalıcı transferi için golcü ismi ikna etmişti.

Önceki gün Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu özel bir uçakla İtalya'ya gittikten sonra Napoli ile bonservis görüşmeleri resmen başladı. Yapılan pazarlıklar sonucunda Galatasaray, serbest kalma bedelini ödemeyi kabul etti.

Sarı-kırmızılılar ödemeyi taksitler halinde yapmak isterken bu kez de Napoli banka teminatı istedi. Galatasaray şimdi bu teminat konusunu çözmek için uğraşıyordu.

GÖRÜŞMELER DURDURULDU

Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, Galatasaray'ın gerekli teminatı sağlamaması sebebiyle Victor Osimhen görüşmelerini askıya aldı.

KAMPA KATILMAYACAK

Tüm bunlar yaşanırken Galatasaray'a gelebilmek adına bireysel olarak da yoğun bir çaba sarf eden Osimhen yaşanan bu gelişme sonrası hiç beklenmedik bir hamle daha geldi. Osimhen, Napoli'nin yaz kampına katılmama kararı aldığı öğrenildi.