Osimhen transferinden vazgeçtiler! Galatasaray yıldız isim için avantajı kaptı

Al Hilal, Victor Osimhen transferiyle ilgili beklenmedik bir karar aldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü için yürüttüğü transfer görüşmelerinden çekilme kararı verdi.

GALATASARAY YALNIZ KALDI

Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan Osimhen’e Al Hilal’in de ilgi gösterdiği biliniyordu. Ancak bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışta yalnız kaldı.

Galatasaray’ın, Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilmişti ancak henüz transfere dair resmi bir açıklama yok.