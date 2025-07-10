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Osimhen transferinden vazgeçtiler! Galatasaray yıldız isim için avantajı kaptı

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Victor Osimhen transferinde sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Osimhen transferinden vazgeçtiler! Galatasaray yıldız isim için avantajı kaptı
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Al Hilal, Victor Osimhen transferiyle ilgili beklenmedik bir karar aldı. Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Nijeryalı golcü için yürüttüğü transfer görüşmelerinden çekilme kararı verdi.

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GALATASARAY YALNIZ KALDI

Osimhen transferinden vazgeçtiler! Galatasaray yıldız isim için avantajı kaptı 1

Galatasaray’ın uzun süredir gündeminde olan Osimhen’e Al Hilal’in de ilgi gösterdiği biliniyordu. Ancak bu gelişmeyle birlikte sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kadrosuna katmak için yarışta yalnız kaldı.

Galatasaray’ın, Napoli ile 75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilmişti ancak henüz transfere dair resmi bir açıklama yok.

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