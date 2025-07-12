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Osimhen transferinin kilit isimlerindendi! Menajer George Gardi'den Okan Buruk'a beklenmedik telefon...

Victor Osimhen transferinin kilit isimlerinden menajer George Gardi'den Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a beklenmedik bir telefon geldi. İşte detaylar...

Osimhen transferinin kilit isimlerindendi! Menajer George Gardi'den Okan Buruk'a beklenmedik telefon...
Berker İşleyen

Victor Osimhen transferi için Napoli ile yoğun görüşmeler sürdüren Galatasaray'da menajer George Gardi ve yönetici Abdullah Kavukcu, İtalya’da temaslarını sürdürürken Gardi'den Okan Buruk'a sürpriz bir telefon geldiği öğrenildi.

"TRANSFER DÖNÜLMEZ NOKTADA"

Osimhen transferinin kilit isimlerindendi! Menajer George Gardi den Okan Buruk a beklenmedik telefon... 1

Gardi’nin, teknik direktör Okan Buruk’u arayarak, “Osimhen için endişelenmenize gerek yok, transferin artık dönülmez bir noktada olduğunu düşünüyorum” dediği ve hocayı rahatlattığı öğrenildi.

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SON TEKLİF SUNULDU

Osimhen transferinin kilit isimlerindendi! Menajer George Gardi den Okan Buruk a beklenmedik telefon... 2

Abdullah Kavukcu ve George Gardi, başkan Dursun Özbek ile yapılan görüşmenin ardından Napoli ile yeniden masaya oturdu. Galatasaray, Napoli’ye 40 milyon euro peşin ödeme teklif etti. Kalan 35 milyon euronun iki taksitle ödeneceği ve banka teminatı sağlanacağı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, bu son teklifin ardından Napoli’nin yanıtını bekliyor. Osimhen transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

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