Osimhen ve arkadaşlarının havada panik anları! Uçak havalandıktan sonra ön camlar kırıldı...

Nijerya Milli Takımı’nın uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra havadayken ön camı çatladı. O anlarda Nijerya futbolcuları uçak içinde büyük panik yaşadı. Uçağın içinde tüm takımla birlikte Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de olduğu öğrenildi.
Pilot uçağı Angola’nın Luanda kentindeki bir havaalanına indirmek zorunda kaldı.
Uçak indikten sonra kameralar ön camın durumunu yakından gözledi. Pilotların görüşünü neredeyse tamamen kapatan camlara rağmen büyük bir facia olmadan güvenli şekilde iniş yapıldı.
