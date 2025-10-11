Osimhen ve arkadaşlarının havada panik anları! Uçak havalandıktan sonra ön camlar kırıldı...

Nijerya Milli Takımı’nın uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra havadayken ön camı çatladı. O anlarda Nijerya futbolcuları uçak içinde büyük panik yaşadı. Uçağın içinde tüm takımla birlikte Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de olduğu öğrenildi.

ACİL OLARAK UÇAĞI İNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Pilot uçağı Angola’nın Luanda kentindeki bir havaalanına indirmek zorunda kaldı.

İNDİKTEN SONRA OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Uçak indikten sonra kameralar ön camın durumunu yakından gözledi. Pilotların görüşünü neredeyse tamamen kapatan camlara rağmen büyük bir facia olmadan güvenli şekilde iniş yapıldı.