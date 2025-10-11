SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Osimhen ve arkadaşlarının havada panik anları! Uçak havalandıktan sonra ön camlar kırıldı...

İçerik devam ediyor
Emre Şen

Nijerya Milli Takımı’nı taşıyan uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra ön camının çatlaması nedeniyle Luanda’ya acil iniş yaptı. Nijeryalı oyuncuların büyük panik yaşadığı o anlar büyük bir facia olmadan önlendi.

Nijerya Milli Takımı’nın uçağının kalkıştan kısa bir süre sonra havadayken ön camı çatladı. O anlarda Nijerya futbolcuları uçak içinde büyük panik yaşadı. Uçağın içinde tüm takımla birlikte Osimhen ve Wilfred Ndidi'nin de olduğu öğrenildi.

ACİL OLARAK UÇAĞI İNDİRMEK ZORUNDA KALDI

Osimhen ve arkadaşlarının havada panik anları! Uçak havalandıktan sonra ön camlar kırıldı... 1

Pilot uçağı Angola’nın Luanda kentindeki bir havaalanına indirmek zorunda kaldı.

İNDİKTEN SONRA OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Uçak indikten sonra kameralar ön camın durumunu yakından gözledi. Pilotların görüşünü neredeyse tamamen kapatan camlara rağmen büyük bir facia olmadan güvenli şekilde iniş yapıldı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'e yeşil sahalarda da büyük şok! Haaland, kendi kalelerine gol attırdı, inanılmaz anlar yaşandı...İsrail'e yeşil sahalarda da büyük şok! Haaland, kendi kalelerine gol attırdı, inanılmaz anlar yaşandı...
Erol Bulut, Türk futboluna geri döndü!Erol Bulut, Türk futboluna geri döndü!
Anahtar Kelimeler:
Nijerya uçak Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.