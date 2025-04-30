Osman Hamdi Bey'in 'kayıp' tablosu rekor fiyata satıldı! Topkapı Sarayı'ndaki haremi anlatıyordu

Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu İngiltere'de düzenlenen müzayede satıldı. Sotheby's Müzayede Evi'nde Osman Hamdi Bey'in "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.

52 MİLYON TL'YE ALICI BULDU

Kayıp olduğu düşünülen 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL'ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı. Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.

İlk olarak 1910’larda Gürcistanlı sanat koleksiyoncusu Prens Sadiq Yadigarov’un satın aldığı tablo, Yadigarov’un oğlu Archil’e, 1930’lardaysa evlilik yoluyla Archil’le akraba olan Viyana’daki özel bir koleksiyoncuya geçti ve 2008’e kadar miras yoluyla onda kaldı. Topkapı Sarayı’ndaki hayali bir harem olan zengin fayanslı, sütunlu bir iç mekanın tasvir edildiği eserde, ellerini yıkayan iki genç kadının kahve hazırlama ritüeli resmediliyor. Kompozisyon, Osman Hamdi Bey’in ustalık eserlerinden biri olarak görülüyor. Eserin üst kısmında kufi yazı tipiyle besmele ve Kur’an-ı Kerim’in Hud Suresi’nin 88’inci ayetinin bir kısmı olan “Başarmam ancak Allah’ın yardımıyladır” anlamına gelen bir ifade yer alıyor.