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Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosuna dudak uçuklatan rakam

Betül Kurucu Betül Kurucu
KÜLTÜR SANAT  | 23.10.2019 10:10 | Son Güncelleme

İngiltere'deki bir müzayedede açık artırmaya çıkarılan Osman Hamdi Bey’in tablosu yaklaşık 35 milyon Türk lirasına alıcı buldu. 129 yıllık eser Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline satıldı.

Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosuna dudak uçuklatan rakam

Londra merkezli müzayede evi Sotheby's, aralarında önemli sanat eserlerinin bulunduğu “Necd Koleksiyonundan Önemli Eserler” başlıklı koleksiyonunu 22 Ekim'de açık artırmaya çıkardı. Antika tutkunlarının yoğun katılım gösterdiği müzayedede, 3 ila 5 milyon sterline (22 milyon 415 bin ila 37 milyon 359 bin TL) satılması öngörülen 129 yıllık Osman Hamdi Bey’in Yeşil Cami’de Kuran Dersi tablosu, 4 milyon 640 bin sterline yaklaşık 35 milyon liraya satıldı.

Türk ressamlarının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da Eylül ayı sonunda yine İngiltere'de yapılan müzayedede 44 milyon 12 bin liradan satılmıştı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
ingiltere Osman Hamdi Bey

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